La Cueva del Jazz de Zamora, un templo protector de la música en directo que suma una nueva temporada

La mítica sala de conciertos La Cueva del Jazz en Zamora ha anunciado el lanzamiento de su nueva temporada de shows para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Con más de 35 actuaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, se espera que esta temporada sea un verdadero festín musical.

La nueva temporada de la sala decana de Zamora promete una amplia variedad de géneros musicales que van desde el rock y el indie hasta el blues, el rap, el metal y la música instrumental. "Hay algo para todos los gustos", aseguran desde la gerencia de la sala.

La Cueva del Jazz se enorgullece de apoyar a la escena musical zamorana al presentar a algunos de los talentos más prometedores de la provincia. Estos artistas locales están listos para impresionar al público con su pasión y creatividad en esta oportunidad que les brinda la sala zamorana.

Pero no se trata solo de talentos locales; la sala de conciertos también ha atraído a artistas nacionales que forman parte de festivales y ciclos de primer nivel. Esta temporada, Zamora se enriquecerá con la música de artistas de renombre en la escena de salas de conciertos.

La Cueva del Jazz se ha destacado por su diseño de sala de conciertos que ofrece una experiencia única en cada actuación. El equipo de luces y sonido, junto con la experiencia de los artistas programados, promete sumergir al público por completo en la música.

Pero, para La Cueva, los conciertos no son solo eventos musicales; son oportunidades para conectarse con otros amantes de la música y crear recuerdos duraderos con amigos y seres queridos. La música en vivo fomenta la conexión y la comunidad.

Nadie dice "celebración" como la música en vivo. La Cueva del Jazz invita a todos a hacer que los meses de septiembre a diciembre sean inolvidables al sumergirse en la magia de la música en vivo.

La venta de entradas para los conciertos de la temporada septiembre-diciembre de 2023 se realizará a través de su página web, donde se proporcionará información adicional, y, como siempre, en la propia sala.

La temporada arranca en septiembre

La temporada comienza con cuatro eventos en septiembre. Entre ellos se destaca el lanzamiento del nuevo EP de la banda local Sin Control, que promete un mundo electrizante del Metal, acompañados por Incordian. Además, 980 Clockers, Supertubos y Destrangis brindarán una experiencia musical única.

El resto del año no se queda atrás con una programación emocionante que abarca una amplia gama de estilos musicales. Bandas internacionales como The Dirty Denims de los Países Bajos y Electric Black, Rival Karma y Wille and The Bandits del Reino Unido llevarán al público en un viaje musical global.

La música emergente también ocupará un lugar destacado en el escenario, con apasionantes artistas como Víctor Martin, Niña Polaca, Manojo, Uña y Carne, y Smile.

Los veteranos de la escena nacional también tendrán su momento en el escenario, con nombres como Guadalupe Plata, Ángel Stanich, Freedonia, Poncho K, Tonino Carotone, Ñaco Goñi Blues Band y Los Gandules. Todos ellos viejos conocidos de la sala y que siempre guardan un lugar muy especial en sus calendarios y en su corazón para La Cueva del Jazz.

Además, la sala ofrecerá propuestas estatales como Los Winters, Cuqui Baker y Quartet Tarantino prometen deleitar al público con su música en vivo. Y la música local y regional estará en pleno apogeo gracias a la participación de Project Claudia, Soul M' Shot y Lulú and The Rockets.

Las familias también tienen su espacio en La Cueva del Jazz, con Dino Rockys y Pequeño Rock and Roll ofreciendo propuestas musicales para todas las edades.

Los amantes de bandas legendarias como AC/DC, U2 o Platero y tú podrán disfrutar de sus éxitos interpretados por Black Back Band, U2 Live, Sinestesia y Marabao, así como lo mejor del indie nacional. Además, gracias a la colaboración con el festival Z! Live, se presentará en el escenario a la banda de metal Ciconia.

En resumen, la música sigue muy viva en La Cueva del Jazz y, por ende, en Zamora. Solo nos queda desear que esta sala siga siendo un referente musical de la provincia durante otros casi 40 años más ofreciendo a sus vecinos la mejor variedad cultural.

