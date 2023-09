Aparece un ciervo muerto en el pueblo donde vive 'Carlitos', el ejemplar más querido por sus vecinos

Un grupo de vecinos de Linarejos, en la provincia de Zamora, han denunciado ante el Seprona la aparición de un ciervo abatido y sin cabeza en los alrededores de la localidad. Su preocupación viene motivada porque se trate de 'Carlitos, el ciervo que los vecinos de esta localidad tienen prácticamente adoptado. Y es que este ejemplar de 14 puntas, acostumbra a visitar los alrededores del pueblo sin causar molestias.

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, ha indicado que "no hay forma de saber" si ese ejemplar es o no el peculiar vecino de Linarejos porque los animales no llevan identificación porque "no son animales domésticos que puedan tener chip como puede ser un perro". Aún asi, Leticia García ha recordado que el cuerpo encontrado está "dentro del cupo de caza previsto en una zona de caza alejada del pueblo donde la actividad cinegética está permitida".

Leticia García ha recalcado que no hay forma de saber si se trata o no de 'Carlitos', y que si el animal no ha vuelto a ser visto por los vecinos también cabe la posibilidad de que "se haya ido a otra parte".

La delegada territorial ha zanjado el tema asegurando que por parte de la Junta de Castilla y de León, la caza es una actividad que "cumple todos los parámetros de legalidad" conforme al cupo de caza de la reserva y, por lo tanto, "no tenemos forma saber o decir que haya ocurrido algo fuera de la legalidad".

Aún así, según confirman fuentes oficiales a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el agente forestal de la zona indicó al Seprona que solo se puede confirmar que el ciervo abatido se trata de un "rececho", es decir, un ejemplar marcado para la caza y que se encuentra en ese estado porque el trofeo que los cazadores llevan a declarar a la Junta siempre es la cornamenta. Es con esta parte del animal con la que los cazadores "legalizan" su acto cinegético y pagan la correspondiente tasa por el trofeo obtenido.

Cabe recordar que la semana pasada Ecologistas en Acción denunciaba que 'Carlitos' había sido uno de los ejemplares marcados para la campaña de este año. Por ello trasladaban la petición del vecindario para que este ciervo fuera protegido y no pudiera ser cazado durante la veda.

Pese a la petición, la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, recordaba que el ciervo "es una especie cinegética y en periodo de caza es susceptible de ser cazado". Si bien negaba el relato detallado por los vecinos de que se hubiera entrado al casco urbano con intención de abatir al animal en días pasados.

Sigue los temas que te interesan