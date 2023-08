Un centenar de familias benaventanas se benefician de las ayudas municipales para la compra de libros

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado los resultados de la convocatoria de becas municipales destinadas a la adquisición de libros de texto para educación infantil 'Manuel Paíno' para el curso escolar 2023/2024. De las 152 solicitudes recibidas, un total de 104 han sido aceptadas, mientras que 48 han sido rechazadas.

El propósito principal de estas ayudas municipales es proporcionar un apoyo directo a las familias beneficiarias, cubriendo el cien por cien del costo de los libros de texto requeridos para la educación infantil.

Las razones para el rechazo de las 48 solicitudes son diversas. En primer lugar, 42 de ellas fueron desestimadas debido a que superaron el umbral de renta establecido en las bases de la convocatoria.

Además, una solicitud fue rechazada porque el beneficiario estaba escolarizado en educación primaria en lugar de educación infantil. Otra solicitud no fue aceptada debido a la falta de documentación requerida. Asimismo, una solicitud fue rechazada porque el beneficiario no estaba matriculado en el período especificado. Por último, tres solicitudes fueron rechazadas porque los solicitantes no estaban empadronados en Benavente.

En cuanto al presupuesto destinado para estas becas, se asignó una cantidad inicial de 19.500 euros. Sin embargo, se utilizaron 18.009,75 euros para cubrir los gastos de adquisición de libros de texto de las familias beneficiarias. El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado que el monante restante será destinado a fines sociales, lo que contribuirá a brindar apoyo adicional a otras necesidades comunitarias.

