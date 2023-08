El Museo de Semana Santa de Zamora costará más de diez millones de euros y no los 7,7 iniciales

La obra para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora tendrá un coste de 10.040.000 euros. Así lo ha desvelado a través de sus redes sociales el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, quien ha señalado que coste de la obra inicial ha subido un 25% de la cifra inicial, 7,7 millones de euros.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, esta empresa decidió unilateralmente paralizar las obras para exigir un aumento del 20% en el pago por sus servicios, alegando que tenía que afrontar una adaptación de la obra por la aparición en el lugar de una antigua atarjea (colector de ladrillo para agua residuales), que coincide con el colector que también apareció en la avenida de la Feria, y que fue proyectado por el arquitecto municipal Segundo Viloria en 1880.

La Comisión de Patrimonio analizó el caso y concluyó que esta aparición "no obstaculiza para nada la continuación de las obras". Así que las obras llevan paradas desde entonces "por única voluntad del adjudicatario del contrato, no hay razón técnica por la que no puedan continuar", indicaba en aquellos días la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo.

Todas las administraciones implicadas, Ayuntamientos de Zamora, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Junta Pro-Semana Santa se reunieron en el mes de junio asumiendo la realidad de que el proyecto iba a necesitar una nueva licitación y que todas mantendrían su apoyo económico para la actualización de precios que ya sé previa.

Ahora, en pleno mes de agosto, Guarido explica que "el contrato se va a rescindir y el proceso de otra adjudicación se reiniciará en los próximos meses". Esto aumentará el coste de la obra en más de dos millones de euros, a los que habrá de sumar los gastos de proyecto y dirección de obra.

Por ello, el alcalde de Zamora anuncia que el Ayuntamiento de Zamora hará "una aprobación exprés" en septiembre, para asumir económicamente la nueva situación. Guarido explica que su equipo de gobierno dará ese paso "sin críticas a nadie, porque en el fondo nadie es culpable". El regidor zamorano ha recordado que su gobierno sí "ha sido criticado de manera estéril y oportunista" cuando ha tenido que enfrentarse a situaciones similares como las obras en el Banco de España, el Mercado de Abastos o el nuevo Parque de Bomberos.

"Lo que está claro es que todos debemos ayudar a la Junta pro Semana Santa para que el Museo sea una realidad dentro de dos años y medio y veamos una nueva portada que supere a la antigua de la imagen", concluía el alcalde de Zamora.

