Los gays zamoranos más influyentes

Hace unos días EL ESPAÑOL publicaba la lista de las cien personas LGTBIQ+ más influyentes de España. Un tradicional ranking que coincide con la celebración del mes del Orgullo, donde se conmemoran los disturbios de Stonewall. Una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Pues bien, en esta popular lista aparecen los nombres de dos personalidades zamoranas: Beatriz Cepeda (Perra de Satán) y Adrián Madrid. Ambos dedicados al mundo de la cultura y el entretenimiento, aunque en facetas algo distintas.

Perra de Satán

Beatriz Cepeda 'Perra de satán' (Zamora, 1987) | Bisexual | Escritora y presentadora

Beatriz, más conocida como Perra de Satán, aparece en el número 12 de esta lista. Esta zamorana es guionista, monologuista, editora creativa, redactora, ha escrito tres novelas, es 'influencer' y quizá lo más importante para ella: toca el clarinete en la Semana Santa de Zamora.

Hace unas semanas, compartió públicamente su orientación sexual, declarándose bisexualidad. Lo hizo rodeada por una bandera bi. "Fue en el pódcast que hago junto a Esnórquel donde dije por primera vez de manera pública que soy bisexual. Decirlo fue muy guay, porque era la culminación de un proceso que, en realidad, ha durado toda mi vida. Lo conté en noviembre de 2021, pero llevaba atando cabos desde junio de 2021, hace ahora un año", comenzó relatando en su post.

Y concluyó: "Entender que soy una mujer bisexual me ha costado más de lo que esperaba, y creo que ha sido por la falta de referentes. Es muy fácil decir "ay yo soy como tú, o me pasa lo que a ti", cuando ves o escuchas a otra persona contar su historia, pero no hay tantas mujeres bisexuales que han contado sus historias, o, peor, las han contado pero han sido tergiversadas o invisibilizadas poniéndoles otros nombres, como heterocuriosa".

Adrián Madrid

Adrián Madrid (Zamora, 1970) | Gay | Productor de televisión y empresario

Adrián Madrid se ubica en el puesto 33 de esta lista. Este zamorano estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca (1988-1993) y amplió su formación en el Instituto de Radio Televisión Española. En los primeros años de su carrera trabajó en Onda Cero (Turno de noche), Canal Nou (En exclusiva), Telemadrid (Los tres pies del gato) y Televisión Española (Digan lo que digan).

En 1998, Madrid se incorporó a la redacción de 'Sabor a ti' (Antena 3) y durante más de cuatro años asumió diferentes funciones y cargos en las productoras Martín Gala y Cuarzo: coordinador de corazón en 'Sabor a ti', subdirector de 'Sabor a Verano', director de 'Rumore Rumore' y director de Abierto al Anochecer. En el 2002 llegó a Telecinco para crear y codirigir Aquí hay Tomate. En 2006, fundó La Fábrica de la Tele junto a su socio, Óscar Cornejo.

Sigue los temas que te interesan