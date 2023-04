The Twin Souls, La Desbandada y Blanca La Almendrita llenan de música La Cueva del Jazz en Vivo

La Cueva del Jazz en Zamora se prepara para un fin de semana de lo más variado en materia musical. El viernes 21 de abril, a las 21.00 horas, el dúo francés The Twin Souls se presentará en el escenario con su estilo de heavy blues 70's, influenciado por bandas como The Black Keys, Rival Sons, The White Stripes, The Beatles, Led Zeppelin, T. Rex y Creedance Clearwater Revival, entre otros. La entrada anticipada para este concierto es de 8 euros, mientras que la entrada en taquilla tendrá un coste de 10 euros, y ambas están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

El sábado 22 de abril, a las 21.00 horas, llega La Desbandada, que vuelve después de 4 años para presentar su nuevo single 'La Luna Sigue Sola'. El cuarteto vendrellenc nos sorprenderá con su nuevo sonido, grabado en los estudios Sputnik de El Vendrell con Arturo 'Art2' Torres. La entrada anticipada para este concierto es de 15 euros (más gastos de distribución), y la entrada en taquilla tendrá un costo de 15 euros, ambas están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Enterticket.

Por último, el domingo 23 de abril, a las 20.00 horas, Blanca La Almendrita ofrecerá un concierto en acústico presentando su nuevo álbum 'Quimera' y algunas versiones, acompañada por Yazan Ibrahim a la guitarra. El estilo de esta cantante es una fusión de rock andaluz, flamenco y fusión. La entrada anticipada para este concierto es de 13 euros, mientras que la entrada en taquilla tendrá un costo de 16 euros, ambas están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

