Jesús Prada tira de juventud para su equipo de creación de su programa electoral para las municipales

el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, Jesús María Prada, presentaba ayer el Programa de Gobierno para las elecciones municipales del 28 de mayo. El programa se centrará en medidas encaminadas a hacer del Ayuntamiento "el motor de la dinamización y activación económica para el progreso de la ciudad".

En una reunión con el equipo redactor del programa, el candidato popular ha insistido en que será un programa abierto a las sugerencias y aportaciones de los zamoranos, que podrán hacerlas a través de la página web del candidato.

El programa será dinámico e incorporará todos aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de la capital zamorana. Para ello, Prada cuenta con un equipo joven conformado por hosteleros, arquitectos, y representantes del comercio, entre otros sectores de la sociedad zamorana.

Una de las medidas destacadas es la puesta en marcha de una gran superficie de suelo industrial que permita la instalación de empresas nacionales e internacionales en Zamora, generando riqueza y empleo en la ciudad. Además, el programa recogerá soluciones a las actuales demandas y problemas de la Asociación de Transportistas de Zamora (Asetramdiza) para la ampliación y mejora de las instalaciones y construcción de nuevas naves en el Centro de Transportes de la capital.

Otra de las propuestas anunciadas por Jesús María Prada es la creación de un bono de ayuda de hasta 3.000 euros por nacimiento o adopción para empadronados en la capital. Este bono se hará efectivo mediante una tarjeta prepago que se podrá gastar en establecimientos de comercio de la ciudad para comprar los productos que necesiten los menores. Se aplicará con efectos retroactivos a partir del 1 de enero del presente año y será compatible con las ayudas que establezcan otras Administraciones Públicas, como es el caso del bono por nacimiento de 2.500 euros puesto en marcha recientemente por el Gobierno de Castilla y León.

Otra de las medidas anunciadas por Prada Saavedra es la creación de una Oficina de Ayuda al Ciudadano, que dependerá directamente de la Alcaldía y prestará un servicio integral de información, asesoramiento y ayuda a las personas que lo soliciten. La oficina atenderá tanto asuntos relacionados con trámites administrativos del propio ayuntamiento (tasas, gestiones urbanísticas, padrón, etc.) como con otras administraciones (cita médica, documento nacional de identidad, etc.) y temas relacionados con empresas suministradoras de servicios básicos (agua, luz, gas, telefonía, etc.).

Con estas medidas, Jesús María Prada Saavedra busca hacer de Zamora una ciudad más próspera y dinámica, con una economía fuerte y generadora de empleo, así como una ciudad que atienda y ayude a sus ciudadanos en todas las facetas de su vida diaria.

Sigue los temas que te interesan