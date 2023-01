Un misterioso anónimo alarma al casco viejo de Zamora acusando a un vecino de matar animales domésticos

Los dueños de mascotas del casco viejo de Zamora amanecían ayer alarmados al encontrarse en la calle Carniceros y las inmediaciones del parque de San Martín unos carteles anónimos que denunciaban la muerte de varios animales domésticos en la zona. Sin dar nombres o más datos, el enigmático mensaje aseguraba que algún vecino de la zona "tiene como diversión quitarle la vida a algunos de los animales que se le cruzan por el camino".

Una acusación muy grave, que no tardó en correr como la pólvora en redes sociales. Pero más allá de los carteles, ni una denuncia oficial. Ni de los dueños de las supuestas mascotas agredidas mortalmente, ni de alguna prueba de los supuestos actos cometidos contra las mascotas de la zona. Las Fuerzas de Seguridad de Zamora no tienen "absolutamente ninguna constancia" de tales hechos, como explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la concejal de Seguridad Ciudadana, Concha Rosales. "No se han presentado ni una denuncia en comisaría, una llamada de aviso o una denuncia verbal aunque fuera", detalla Rosales.

Así que, más allá de los panfletos aparecidos en esta zona, nada más se sabe. Unos carteles que, por cierto, 24 horas más tarde han desaparecido por completo de las calles en cuestión.

Pese a eso, el subinspector de la Policía Municipal de Zamora, Luis Concejo, ha decidido intensificar la presencia de agentes en la zona, para recabar más datos de esta grave pero poco fundamentada acusación. La propia concejal de Seguridad Ciudadana reconoce que se trata de "un asunto extraño, porque cuando han sucedido casos similares, los dueños de las mascotas acuden a poner una denuncia".

De hecho, suele ser habitual en esta y otras ciudades que algunos desalmados coloquen agujas en trozos de comida en los parques que frecuentan animales de compañía. En la mayor parte de estos sucesos, se presenta la pertinente denuncia o se aportan fotografías y pruebas de lo sucedido.

Por ello, Concha Rosales insta a cualquier vecino de Zamora que pueda haber visto algo o tenga alguna información sobre estos supuestos ataques a que se ponga en contacto con la Policía Municipal o Nacional, para poder tener constancia y actuar.

