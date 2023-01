El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Benavente información sobre la antigüedad de los ‘Toritos del Alba’ enmaromados

El Defensor del Pueblo ha requerido al Ayuntamiento de Benavente (Zamora) información sobre la antigüedad de los ‘Toritos del Alba’ enmaromados, ante la queja presentada por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, para comprobar si tienen más de 200 años, como exige el reglamento para declararlos espectáculo taurino tradicional.

De esta forma, la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha pedido al Consistorio benaventano que remita los documentos históricos sobre ese espectáculo en concreto para ratificar si se remonta a 1697, como indica la orden de 13 de marzo de 2002 de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León.

Anpba considera que, según la documentación remitida por la Junta, los ‘Toritos del Alba’ enmaromados no se remontan al siglo XVII, sino a una fecha “muy posterior”, concretamente, a mediados de la década de 1950, cuando surgieron para “imitar” la carrera del Toro Enmaromado, con la peculiaridad de que, entones, no era un bovino, sino un carnero que, años después, se sustituyó por un becerro.

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales aseguró que no cuestiona la antigüedad del Toro Enmaromado de Benavente, sino la del festejo de los Toritos del Alba.

“Como el Ayuntamiento de Benavente no ha cumplido su deber de remitir al presidente de Anpba una respuesta, se llevó el asunto ante el Defensor del Pueblo, quien admitió a trámite la queja. No obstante, cabe subrayar que el Ayuntamiento no respondió al primer requerimiento del Defensor del Pueblo y la Alta Institución ha enviado un segundo requerimiento al Ayuntamiento de Benavente, apremiándole a facilitarla”, apuntaron fuentes de la asociación.

