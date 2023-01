El Ayuntamiento de Zamora contesta al PP tras sus acusaciones por los plazos de las obras en la ciudad

El Ayuntamiento de Zamora ha saltado a la palestra para contestar a las acusaciones de la "pobre oposición" del PP, que "no son más que inventivas para intentar deslucir la labor del equipo de Gobierno, a la vez que dice que preguntará en la Comisión Informativa de Obras el plazo de terminación de algunas obras públicas".

En este sentido, el Consistorio, a través de un comunicado remitido a este periódico, ha explicado que en el caso del carril bici de La Aldehuela, en estos momentos se está llevando a cabo una "actuación de remodelación total del carril bici en la citada zona", donde la obra está "prácticamente terminada". Igualmente, han aclarado que el plazo de ejecución se ha ampliado en un mes debido a "las abundantes lluvias caídas en las últimas semanas", teniendo ahora mismo con el nuevo plazo hasta el 27 de enero para finalizar la actuación.

Respecto a las salas de ensayo en el estadio municipal 'Ruta de la Plata', el Ayuntamiento ha asegurado que el plazo de ejecución acabó el pasado 16 de diciembre, pidiendo la empresa la recepción de la obra. Ahora "la administración tiene tres meses para la citada recepción, por lo que hasta mediados de marzo está en plazo para llevarla a efecto en presencia del jefe de Obras y la Viceintervención".

En cuanto al proyecto de movilidad urbana sostenible en la zona centro, explican que el plazo acabó el 23 de noviembre y que en este caso también "se están cumpliendo los plazos al tener 3 meses para recibir la obra, algo que aún no se ha hecho al no haber solicitado a la empresa la realización de diversos arreglos como por ejemplo modificar partes del asfalto que no estaban correctas". "También hay que tener en cuenta que esta obra sufrió ciertas actuaciones complementarias que se hicieron, como el colector que se cambió en la calle Traviesa, el retranqueo del muro en la misma calle al haber llegado a un convenio con los propietarios de la parcela o la atarjea aparecida. A pesar de estas circunstancias, la obra ha ido en plazos de manera totalmente correcta", han matizado en el escrito.

Por último, el director de obra del nuevo Centro de Protección Animal "solicitó un modificado para poder adaptar el proyecto a la nueva legislación en materia de protección de los animales, siempre en continuo cambio". En esta línea, han puntualizado que la obra se ha parado por Decreto para que se redacte un modificado ateniéndose a las "posibilidades que da la legislación". "Esta actuación que ahora se está realizando debería haberse acometido ya hace muchos años dadas las deficientes instalaciones, cosa que ha puesto en marcha este equipo de Gobierno, al igual que tantas otras", han presumido.

Por todo ello, han acusado al PP de "dar palos de ciego en todo lo que dice", ya que las obras se están "ejecutando en los plazos establecidos". "De todo ello, se le informará en la correspondiente Comisión Informativa y se les pedirá una rectificación pública", han sentenciado en el comunicado.

