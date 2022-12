Daniel Gullón Vara, el brigadista fallecido en el incendio de Losacio, ya es eterno

El Ayuntamiento de Ferreras de Abajo ha celebrado esta mañana un homenaje a su vecino, el brigadista Daniel Gullón Vara, fallecido el pasado 17 de julio, mientras trabajaba en las labores de extinción del brutal incendio de Losacio. El bombero forestal perdía la vida mientras luchaba contra las llamas en un monte de Ferreruela de Tábara.

Durante el evento, el alcalde de la localidad, Jesús Hernández, ha destacado de su vecino que era un hombre "un deportista entregado y constante, un buen padre y buen esposo, hombre sencillo y persona sociable". En un momento de mucha emoción para los presentes, el regidor indicaba que Daniel Gullón había demostrado ser "una persona entregada, y su valor y sentido del deber hizo que la desgracia se lo llevara".

Este acto servía también para destapar una placa en el polideportivo de la localidad que, desde hoy, llevará el nombre de Daniel Gullón Vara, "para tenerlo siempre presente, un buen amigo que se sacrificó por todos nosotros".

Igualmente durante el acto, Jesús Hernández ha recordado a todas las víctimas mortales de los incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio, y ha agradecido el trabajo de todas las personas, colectivos, administraciones públicas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, etcétera, que participaron de alguna manera en los trabajos de extinción.

El alcalde ha calificado a todos los que participaron en la extinción como "héroes, ya que arriesgaron su vida para defender a las personas y las casas del pueblo". A ellos ha dedicado también este sentido homenaje, donde ha asegurado que no se olvidarán de que "esta Sierra y este pueblo no quieren resignarse. Queremos resurgir de las cenizas y que estas desgracias no vuelvan a ocurrir".

Un emotivo evento al que ha acudido vicepresidente de la Diputación de Zamora, José María Barrios; el diputado de Medioambiente y Obras Municipales, Javier Faúndez Domínguez; la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García; y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

