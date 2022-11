Guarido asegura que el Ayuntamiento no formará parte de "la Zamora10 bis, porque no fue lo acordado"

El día en el que la Asociación para el desarrollo Zamora10 anunciaba su refundación y la celebración de elecciones para establecer una nueva Junta Directiva, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital no apoyará económicamente en este nuevo viaje a la organización empresarial.

Francisco Guarido ha recordado que el acuerdo del Consistorio de la capital con Zamora10 era mantener su apoyo hasta el 21 de diciembre de 2023, "como se acordó entre las instituciones y los miembros de Zamora" durante el propio Consejo General de la asociación empresarial, que se celebró precisamente para su extinción.

El alcalde de Zamora ha incidido en que el trato por entonces "no fue renovar con una nueva estructura y formar un Zamora10 bis". Por tanto, desde el equipo de gobierno actual, Zamora10 no volverá a recibir la subvención nominativa que tenía hasta ahora, porque Guarido y los suyos entienden que esta refundación no cumple con "el acuerdo de finiquitar, a final de año", la asociación Zamora10.

Guarido respeta que "algunas asociaciones y empresarios quieran continuar con este Zamora10 bis, pero no fue lo pactado" con las instituciones y el resto de agentes que conformábamos la asociación para el desarrollo de Zamora. Eso sí, el alcalde de Zamora sí ha asegurado que se mantendrá el apoyo a los proyectos que han salido adelante por iniciativa de Zamora10, como la Escuela de Industrias Lácteas o Fromago.

De cara al futuro y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, Guarido no ve con buenos ojos "el juego de querer hacer campaña política con todo", en referencia al apoyo de otras instituciones a la refundación de Zamora10. Finalmente, el alcalde de Zamora indicó que "puede que un nuevo equipo de gobierno o nosotros si seguimos" se podrá retomar este apoyo económico con la asociación por el desarrollo.

