Zamora, el laboratorio de buenas practicas para la experiencia silver como motor económico contra la despoblación

El IV Congreso Silver Economy de Zamora daba hoy el pistoletazo de salida con una asistencia de más de mil personas y cien ponentes de gran prestigio nacional e internacional. Un evento que cumple su cuarto año de vida tras "dar un salto cualitativo" en 2019, y pasar de ser unas jornadas a todo un congreso, que busca hacer de Zamora una provincia referencia en la economía de los cuidados a nivel nacional.

De hecho, durante su inauguración, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, ha asegurado que Zamora "es un laboratorio de buenas prácticas" en la experiencia Silver. Y lo afirma tras cuatro años de mandato, donde la Silver Economy ha sido uno de sus proyectos estrella. Desde entonces, la Diputación de Zamora ha impulsado la monitorización de mayores a través de chips de seguimiento en viviendas de zonas rurales, la formación de acompañantes Silver especializados en los cuidados a mayores o el proyecto del primer parque tecnológico focalizado en Silver Economy de España.

Sobre este último, Requejo ha remarcado que la Institución Provincial "no cejará" en su intención de sacar adelante este parque de innovación. "Estamos dando pasos seguros y firmes para hacerlo realidad", añadía. De hecho, el presidente de la Diputación de Zamora volvía a asegurar que si este no logra la financiación pública necesaria para sacarlo adelante, será la propia Institución Provincial quien lo financiará con fondos propios, porque "no queremos quedarnos a la cola del desarrollo y este proyecto ayudará a fijar población con las iniciativas que allí se generen".

De vuelta al congreso de esta semana, Requejo espera que sea una foto de análisis, de debate, y en el que se desarrollen nuevas ideas y conclusiones con las que ofrecer "una mejor atención a nuestros mayores", además de generar nuevas empresas en el entorno que ayuden a fijar población y empleo joven. Es más, el Teatro Ramos Carrión donde se está celebrando el evento contaba en muchas de sus butacas con un público especialmente joven, del que Requejo se ha "alegrado" de que les interese el evento.

IV Congreso Silver Economy

Este cuatro congreso recupera la presencialidad completa y también podrá seguirse vía streaming durante todas sus jornadas, a través del canal oficial de YouTube de la Diputación Provincial. Durante todo el evento sus jornadas contarán con ponentes de reconocido prestigio.

En estos tres días, Zamora reunirá a expertos de multitud de disciplinas relacionadas con la salud y el bienestar de los mayores. Entre el extenso programa de actividades, destaca, por ejemplo, la presencia de la jefa de Servicio de la Unidad del Sueño del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Carmen Iznaola; el jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Alejo Efeyan; el director del Centro de Foniatría y Logopedia de Santander, Alfonso Borragán; o el endocrino de las celebritys, David Mariscal.

El programa completo puede consultarse en la web oficial: https://emprendezamora.eu/congreso-silver-economy/es/programa

Sigue los temas que te interesan