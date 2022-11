Una rata, hundimientos y un aseo sin duchas: la denuncia sobre el estado del cuartel de la Policía Municipal de Zamora

Ciudadanos Zamora ha denunciado "las malas condiciones" de la sede de la Policía Municipal, que se encuentra en el conocido como Ayuntamiento Viejo de Zamora. La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Cruz Lucas, ha recogido gráficamente los "hundimientos" en el suelo y la situación de los aseos, con un baño único, "que no son accesibles.

La portavoz de Ciudadanos Zamora ha relatado que la Policía Municipal ha notificado hace 20 días los hundimientos que se están produciendo en el suelo del vestíbulo de acceso a la oficina de atestados de la sede. Cruz Lucas asegura que "aún no se ha dado solución" a esta situación, y en su lugar, "se ha colocado una escalera y un cartel" para avisar del hundimiento.

Por ello, la concejal naranja preguntará este miércoles en la Comisión Informativa de Urbanismo por las previsiones que el equipo de Gobierno tiene para arreglar el suelo y pedirá que las obras se agilicen "lo máximo posible" con una solución integral que resuelva el problema, y evitar molestias a los agentes.

En relación a todo esto, Cruz Lucas ha aprovechado para asegurar que este espacio "no reúne las condiciones necesarias" para ubicar el cuartel de la Policía Municipal. La concejal apunta a que el edificio también presenta otras carencias, como los aseos, "que no son accesibles, ya que hay que salvar varios escalones, carecen de duchas y no son mixtos". La concejal califica de "lamentable" que los agentes continúen en un edificio donde "no pueden ni ducharse tras actuar en operaciones como pueda ser un incendio".

Una rata en el cuartel

Ciudadanos también ha relatado una situación que vivieron los agentes recientemente con la presencia de una rata en el cuartel durante 15 días. Cruz Lucas ha explicado que "se ha tardado dos semanas en envenenarla", y aunque el problema ya se ha solucionado, incide en que "debemos ser conscientes de que el cuerpo fue trasladado a un edificio antiguo de manera provisional, pero ya llevan muchos años".

La concejal naranja afea al equipo de gobierno que el traslado de los agentes "no haya sido una prioridad" para el equipo de gobierno; y cree que su situación se ha convertido "en el cuento de nunca acabar", apuntando directamente al alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

