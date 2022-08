UGT calcula que reconocer y profesionalizar a los bomberos forestales en CyL costará 90 millones de euros

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, calcula que será necesario 90 millones de euros para hacer realidad ese "giro de 180 grados" que la Consejería de Medioambiente ha prometido en materia de prevención de incendios forestales.

En concreto, el sindicato cree que esa será la cuantía necesaria para cumplir el nuevo acuerdo que se está negociando en estos momentos en la mesa del Diálogo Social. Y este pasa por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, dar estabilidad laboral durante los doce meses del año y conjugar la actividad de los trabajadores que dependen de la Administración y los de las empresas privadas.

Un acuerdo que Faustino Temprano pone como fecha límite el mes de septiembre, para que dicho proyecto pueda dotarse de partida presupuestaria, cuando el Gobierno Autonómico presente los Presupuestos en octubre. Y es que, el líder de UGT CyL considera que sino "alcanzar un acuerdo en esta mesa sin un presupuesto adecuado no sirve absolutamente para nada".

Temprano ha realizado estas declaraciones durante la visita a Zamora del secretario general de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez, y donde ha lamentado que haya sido tras la muerte de un trabajador en los incendios cuando el consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones "se haya dado cuenta" de la necesidad de un servicio de extinción que cubra todo el año.

Propuestas populistas de VOX

"Los incendios forestales son competencia plena de la Junta y n le puede echar la culpa al Gobierno de su gestión, porque han sido ellos quienes han fracasado un año más", explicaba Temprano.

Pese a esto, el líder de UGT en la Comunidad ha valorado positivamente la nueva actitud de la Consejería de Medioambiente y el desarrollo de la Mesa del Diálogo Social para incluir estos cambios. Eso sí, Temprano insistió en aclarar que, por el momento "no existe ningún tipo de acuerdo" y aseguró que aún se está trabajando para llegar a buen puerto. De hecho, indicó que la próxima reunión se producirá el 26 de agosto, donde UGT insistirá en que "la prevención es fundamental durante doce meses, y para eso se necesita dinero".

Sobre las últimas propuestas realizadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo para contratar 400 desempleados para la limpieza de montes, Faustino Temprano pidió al Ejecutivo Autonómico que "sea un gobierno único y no se permita que por un lado haya propuestas por parte del PP y por otro, propuestas populistas de Vox".

Por ello, el líder regional de UGT aclaró que su formación negocia "exclusivamente" con Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien "tiene adjudicadas las competencias en medioambiente".

"Torpedear" al Gobierno de España

Por otro lado, el secretario general de la FeSP-UGTCyL, Tomás Pérez Ureña, también presente en este encuentro en Zamora, acusó a la Junta de "torpedear" al Gobierno central. En concreto se refiere al compromiso para aprobar una ley en octubre para unificar categorías y la política forestal nacional.

"Se está encontrando bastantes impedimentos de algunas autonomías, en especial de la Junta de Castilla y León. Pido que no ponga palos en las ruedas y que colabore con el Gobierno para una política forestal unitaria, para que estos incendios se apaguen por bomberos forestales y los montes se cuiden por agentes con formación continua y con los medios suficientes", detalló.

A su juicio, "no se puede seguir en el siglo XIX, a pesar de que ahora la Junta la dirigen personalidades más típicas de aquella época, que se pasan el día entre romerías y corridas de toros, como si fuera la España goyesca".

Por último, cargó directamente contra el vicepresidente de la Junta, que "va a ver incendios con mocasines de piel", y al que le afeó la medida de contratar a 400 parados para limpiar montes. "Son ocurrencias. Piensan que la prevención es simplemente quitar astillas de los caminos. La gente que está en el monte tiene que estar formada, no solo es limpiar con una escoba: hay que hacer cortafuegos, servicios selvícolas, saber dónde y cómo reforestar, que no es coger 400 parados y darles una escoba y mandarles a un monte. Que no es eso. Que esta gente entre ya en el siglo XXI", les invitó.

