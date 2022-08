"Explosión" del turismo en agosto en la provincia de Zamora: extremeños y andaluces a la cabeza

El turismo en la provincia de Zamora y su capital están viviendo toda una "explosión" una vez llegado el mes de agosto. Tras un mes de julio que, el diputado de Turismo, Cultura y Deporte, Jesús María Prada, ha calificado como "irregular", la entrada del mes de vacaciones por excelencia en España está repercutiendo muy positivamente en el turismo zamorano.

Una tendencia que también han notado desde la Asociación Zamorana de Guías de Turismo, que han pasado por un mes de julio muy dispar, pero que en las últimas fechas, "especialmente con la llegada del puente del 15 de agosto", están notando un grandísimo aumento de los visitantes, tanto a Zamora como al resto de la provincia. "Agosto es un mes de inflexión muy importante, hay muchos turistas y esto está siendo muy bueno", detallan.

Y lo notan, por ejemplo, en las rutas guiadas gratuitas que la Diputación de Zamora ofrece, a través del programa Déjate Llevar, y que da a conocer localidades como Toro, Villardeciervos, Benavente, Fermoselle o Villalpando. Estas rutas "han crecido exponencialmente en las últimas semanas". Al igual que le está ocurriendo en la capital zamorana, donde, curiosamente, muchos visitantes (sobre todo jubilados) eligen realizarlas entre semana más que los fines de semana.

¿Quién viene a Zamora?

Sobre el tipo de turista que más está acudiendo a Zamora ganan por goleada los extranjeros que pasan por la provincia mientras realizan en Camino de Santiago. Esta actividad jacobea es un punto muy importante de afluencia turística para el territorio.

Aunque, desde la Asociación de Guías también destacan al turista nacional, sobre todo al llegado desde Andalucía y Extremadura. Lo definen como un visitante "fiel y que repite". Turistas que paran cada año en Zamora "en su camino hacia el norte del país".

Turismo en la Culebra

Tras los brutales incendios forestales que han asolado la Sierra de la Culebra, uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia, las reacciones de los turistas están siendo "dispares". Así lo explicaba el diputado de Turismo, quien indicaba que había recibido "informaciones de todo tipo: desde casas rurales que te cuentan que tienen más reservas por la curiosidad de visitar la zona quemada, como otras que tienen un aluvión de cancelaciones por el mismo motivo".

Tanto es así, que Jesús María Prada relataba que había vivido el caso de una casa rural, ubicada en Sanabria, "a la que le habían cancelado reservas por el incendio". Por lo que bromeaba con la posibilidad de aplicar "geografía" a algunos visitantes, que desconocen dónde se han producido realmente los incendios.

Y de cara a la famosa berrea o la recogida de setas, tan populares en la zona de la Culebra, Prada se mostraba muy realista y admitía que la campaña de otoño "se presenta complicada y no será positivo, porque en muchas zonas no se van a poder realizar esas actividades, ya que no da tiempo a que el terreno se regenere para tener setas".

Por ello, el diputado apelaba a la Junta de Castilla y León para que compense económicamente a las zonas y los sectores, que se vayan a ver afectados por esta imposibilidad de desarrollar turismo micológico y natural en la zona hasta su reforestación.

Sigue los temas que te interesan