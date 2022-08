Benavente ahorra 50.000 euros gracias a los cambios en su servicio de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su concejalía de Medioambiente que, desde el anterior mandato, la concejalía de Medioambiente y el equipo de gobierno han apostado firmemente por la modernización de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos con la intención de ofrecer un servicio público de recogida de residuos "más eficaz, sostenible, moderno y racional".

Así, según expresa el concejal de Medioambiente, Manuel Burón, "hemos recorrido un camino de transición hacia un modelo más acorde con las exigencias marcadas por los estándares y directrices ambientales actuales que satisfaga las necesidades ciudadanas, que sea capaz de adaptarse a los criterios de sostenibilidad que deben guiar el trabajo de la concejalía de Medioambiente, que sea más moderno, más eficiente, más cómodo, mejor adaptado a las nuevas tecnologías, que minimice el impacto ambiental, que optimice los recursos municipales…".

Todo ello ha supuesto modificaciones sustanciales en la manera de prestación del servicio, apostando por la recogida de residuos mediante contenedores de carga lateral. Un sistema que, por su generalizada implantación, el de carga lateral es el futuro al que se ha enganchado Benavente. "Ha sido un largo proceso para responder a la necesidad de adaptarse a las directrices sectoriales en materia de residuos, a la necesidad de modernización de procedimientos, maquinaria y equipos de trabajo y, también, a la necesidad de corregir las continuas disconformidades observadas en el funcionamiento de ambos servicios", detalla en un comunicado.

El sistema de carga lateral facilita la manejabilidad de los contenedores, se gana en operatividad – puesto que es completamente automatizado- y sólo requiere un operario al frente del vehículo. La Concejalía inició la carga lateral en abril de 2019 con un nuevo camión y la adquisición de contenedores con capacidad entre 1.800 y 2.200 litros y mayormente de 3.200 con pedal de apertura.

En estos años se ha proseguido el proceso con la adquisición de otro camión y más contenedores. Para ello, en estos años se ha realizado una inversión (en vehículos y contenedores) superior a 500.000 euros.

Así, tras las consultas previas con la representación legal de los trabajadores, pues suponía la modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores adscritos al servicio y avalado por probadas razones técnicas y organizativas esgrimidas en los informes del Técnico de Medioambiente, Policía Local y del servicio de ASPY Prevención S.L.U., en enero de 2021 se implantó el sistema (prácticamente en toda la ciudad) y en servicio diurno.

A pesar de las salvedades acontecidas en ese periodo, la concejalía de Medioambiente y el equipo de gobierno muestra la satisfacción de culminar el proceso iniciado hace años de optimizar los recursos municipales y cumplir uno de nuestros objetivos y además habiéndose producido el citado cambio de forma modélica. Entre las mejoras propias de este sistema de recogida se pueden destacar: 1-La reducción del número de contenedores en las vías públicas, al haberse adquirido contenedores de mayor capacidad.

Nuevos contenedores que triplican o cuadriplican la capacidad de los convencionales verdes de 800 litros y que ocuparan menos espacio en los puntos de instalación donde hasta hace poco para dar servicio a áreas determinadas de la ciudad eran necesarios hasta 3 ó 4 contenedores. El sistema de carga lateral ha permitido reducir considerablemente el número de contenedores para dar el mismo servicio y mejorando en operatividad.

Así, si en 2018 Benavente contaba con unos 600 contenedores de 800 litros, con la competa implantación en toda la ciudad, se reducirán a 200. 2-La reducción de costes de explotación del servicio, al recogerse los contenedores automáticamente desde el camión, sin necesidad de la ayuda de peones y de una manera mucho más rápida y eficaz. 3-La disminución de molestias a los vecinos, al realizar la recogida en horario de mañana, con vehículos nuevos y más silenciosos y al disminuirse notablemente el tiempo de vaciado de cada contenedor. 4-La racionalización de las rutas de recogida, disminuyendo el tiempo total dedicado a la recogida, evitando problemas viales, de ruidos etc. Lo que ha propiciado un ahorro en recorridos, combustible, mantenimiento de la flota y de personal. 5-La mejora de salubridad, al tratarse de contenedores estancos, con tapas de cierre automático, evitando olores y lixiviados. Inversión que ha merecido la pena, además de las mejoras citadas, por las ventajas que supone:

- Minimizar la tipología de sistemas de recogida actual, evitando el uso de diferentes camiones específicos para cada tipo de contenedor.

- Eliminar el servicio nocturno implantando el Servicio Diurno, con menor peligrosidad, con menor número de operarios, poder solucionar las averías de forma rápida, y se evitan los problemas que han venido sucediéndose en relación a las descargas en la planta de Castrogonzalo (que no dispone de personal de noche), facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados y mejore las condiciones de seguridad y salud de la actividad y, por tanto, de los trabajadores.

- Minimizar el trabajo de arrastre y colocación de contenedores realizado por los peones, logrando automatizar la recogida de los contenedores de carga lateral únicamente con el trabajo del chofer del vehículo, lo que redunda en una menor penosidad del trabajo de recogida.

- Reubicar a los peones del servicio de recogida de residuos en el servicio de limpieza vial, en horario de mañana, para que desarrollen su jornada laboral junto a los compañeros de este servicio, dando servicio a las crecientes necesidades de limpieza en nuestra ciudad.

- Integrar los sistemas de Recogida de Residuos y Limpieza Vial al realizarse ambos servicios en el mismo horario (de mañana), pudiendo solventar de esta manera los imprevistos que puedan surgir con el equipo humano disponible, que se encuentre trabajando en ese momento.

- Eliminar la recogida de residuos los domingos, puesto que los contenedores de carga lateral disponen de capacidad suficiente para asumir esta supresión, que no causa molestias a los vecinos al estar completamente cerrados los contenedores excepto en el momento de la aportación de residuos.

- Disminuir el tiempo de recogida de los contenedores, optimizando notablemente las jornadas de trabajo, los viajes a la planta de transferencia y la duración de los servicios.

- Adaptar los horarios de vaciado de los camiones en la planta de transferencia de Castrogonzalo al horario de la misma (de mañana), minimizando disconformidades por vaciados realizados cuando no está presente el personal de control de la planta. .- Mejorar la coordinación, control y sistematización del trabajo de estos servicios municipales, pudiendo adaptase a las necesidades puntuales que se pudieran presentar durante el desempeño del trabajo.

- Disminuir notablemente el ruido nocturno en nuestra ciudad, al realizar toda la recogida en horario diurno, reduciendo la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el Medioambiente tal y como se recoge en el artículo 1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, evitando perturbar el descanso de los vecinos.

- Facilitar las labores de mantenimiento de los vehículos y maquinaria del servicio, que al realizarse en horario de mañana dispondría de talleres mecánicos abiertos para hacer frente a posibles averías.

- Proceder al sellado de aquellos contenedores soterrados que presenten disconformidades estructurales, mecánicas o funcionales, sustituyéndolos por contenedores de carga lateral, lo que permitirá sustituir además el camión de recogida.

- Reorganizar convenientemente el calendario de trabajo del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, de manera que se trabaje en dos únicos equipos, uno de lunes a viernes y otro de martes a sábado, en horario de mañana, de 7:00 a 14:30 horas, pudiendo cubrir con estos dos equipos el total del servicio.

Las medidas adoptadas con el sistema actual ya han tenido repercusión económica, pues al no trabajar en horario nocturno, no se devenga complemento por nocturnidad, (período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana). Además, con estos equipos no se trabaja los domingos y, en principio y como norma general, tampoco los festivos, ya que los nuevos contenedores (al tener mucha más capacidad) permiten espaciar la recogida, por lo que el plus de domingos y festivos, tampoco se devengará y abonará. No obstante, si debido a períodos festivos en que se acumulen más días, fuera preciso trabajar algún festivo, se reforzará el servicio y correspondientemente se abonaría.

A este respecto, con el implantado horario de recogida de residuos diurno, informar que durante el año 2021 el ahorro en nocturnidad ascendió a 37.000 euros y más de 12.000 euros en festivos. Un ahorro anual que ronda los 50.000euros. Un ahorro que, en cuatro años, amortiza la compra de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos.

En definitiva, se ha puesto en marcha un sistema de recogida racional y totalmente escalable, capaz de integrar, en caso de ser necesario y conveniente, los posibles aumentos de población municipal e incluso a otros municipios que pudieran formar parte de la futura Mancomunidad dentro del propuesto Área Funcional Estable de Benavente. Este escenario futuro podría afrontarse con el sistema propuesto de carga lateral con una inversión realmente mínima, pudiendo integrar en nuestro servicio a todos los municipios que decidieran adherirse.

