CGT denuncia que Ambuibérica utiliza en Zamora ambulancias que ponen en peligro a trabajadores y pacientes

El Comité de Empresa de Ambuibérica en Zamora denuncia la situación “insostenible” del servicio de ambulancias, un servicio básico que, según asegura CGT “lleva a poner en peligro la seguridad de los trabajadores y de los propios pacientes”.

Según explica el sindicato, la carencia de lleva a realizar cambios de turno fuera de horas, “dado que los mismos no paran y se intercambian los conductores”. También denuncia que unido a la falta de personal hace que las esperas para los pacientes sean “interminables”, del mismo modo que para los centros hospitalarios, dado que la no salida de pacientes con alta “conlleva que no puedan subir pacientes que ingresan a planta creando verdaderos colapsos en urgencias”.

"Zamora es el desguace de todas las provincias"

Asimismo, desde el comité de empresa señalan en un comunicado que “Zamora es el desguace de vehículos de todas las provincias”, con vehículos con más de 500.000 kilómetros, más de la mitad de los que actualmente prestan servicio, y con más de 700.000 km otro 30%, a pesar de que en los pliegos de contratación queda muy claro que no pueden prestar servicio vehículos con más de 400.00 kilómetros. “Muchos de ellos están sin A.A., otros cuyas aletas, cristales o piezas están pegadas con cinta adhesiva, por no contar los escalones de subida de pacientes que no funcionan y los técnicos tiene que aupar a pulso a los mismos”, relata CGT.

Además, explica que algunas puertas les faltan las manillas y los trabajadores tienen que entrar por dentro para abrir. Camillas en “pésimo estado con colchones que vivieron mil batallas antes de caer por estos lares”; neumáticos en pésimo estado “que cuando los trabajadores notifican a la empresa de dichos fallos en el Cheklist diario las excusas son múltiples, pero no hacen por solucionar los problemas, llegando a intercambiar piezas para pasar las revisiones volviendo una vez pasada a poner las antiguas” son algunas irregularidades más denunciadas en el funcionamiento de la empresa de transporte sanitario.

En este sentido, el sindicato asegura que estos vehículos proceden de lugares donde a Ambuibérica-HTC le están quitando las licitaciones por incumplimiento de contratos o cumplimientos deficientes.

Pide a la Junta la gestión pública del servicio

“Nuestra preocupación es la seguridad de los ocupantes, y día tras día vivimos traslados de ambulancias en grúa teniendo que efectuar cambios de paciente de ambulancia a ambulancia en el medio de la carretera; incluso tenemos que cambiar de vehículo varias veces en la misma jornada con el silencio cómplice de la junta de Castilla y Leon, cuya comisión de seguimiento del contrato ni esta ni se la espera”.

“Desde CGT instamos a la Junta a seguir el camino de comunidades autónomas donde el sistema también resultó infructuoso y recurrieron a internalizar el mismo como son Baleares, Navarra o La Rioja, así como Cantabria, que actualmente lo tiene estudio”, y abogan por un servicio público cuya gestión sea pública, “pues está claramente demostrado que la precariedad de un sistema como esta es lesivo a los ciudadanos y peligroso para los usuarios, aunque en los concursos aparecen nóminas anuales de 107.000 e incluso 145.000€, más del doble que el sueldo del presidente de la Junta de Castilla y León (76.355,04)”. “Entendemos que ese puede ser el agujero por donde se van los dineros en este tipo de licitaciones”, concluye.

