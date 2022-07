"O cesan al director general de Patrimonio Natural o tendrá que caer el equipo entero de la Consejería"

Juanma de Saá / Ical.- El representante de COAG en las comarcas zamoranas de Sanabria y La Carballeda, José Manuel Soto, reclamó “medidas de responsabilidad política” hacia “gestores que lo han hecho mal y que llevan mucho tiempo haciéndolo mal” y tildó de “imperdonable” lo ocurrido con los grandes incendios registrados desde mediados de junio en la provincia.

“Hace tiempo que tendría que haber sido cesado el director general de Patrimonio Natural. Dimitir, no va a dimitir porque, si no lo ha hecho, no lo va a hacer ahora pero o lo cesan o tendrá que caer el equipo entero de la Consejería de Medio Ambiente porque esto es imperdonable. Lo que ha pasado aquí no se puede aceptar”, sentenció, en declaraciones a la Agencia Ical.

Asimismo, consideró “indignante” que “tenga que venir una ONG a traer comida” a integrantes del operativo contra incendios, en alusión a la presencia de World Central Kitchen y el conocido cocinero José Andrés. “Esto colma la paciencia de todos. Señor Mañueco: ¿usted se puede permitir este lujo? ¿Estamos aquí en el tercer mundo para que nos tengan que venir a traer comida? ¿No tiene la Junta de Castilla y León medios suficientes para traerle alimento y agua a los trabajadores. ¿Pero qué imagen está dando Castilla y León al mundo? ¿De miserables?”, preguntó.

“Yo creo que si esa gestión la tuvieran directamente los pueblos, por lo menos, garantizó que la gente no iba a pasar hambre. Las cosas están mal y los ánimos, caldeados cada día un poco más, viendo el desbarajuste que hemos sufrido. En un mes, dos incendios que no tienen calificativo y toquemos madera, que todavía estamos en julio”, advirtió.

En este contexto, José Manuel Soto consideró que “no gente preparada dirigiendo la orquesta” y que “no puede ser que se repita la historia dos veces en un mes y que estos fuegos hayan cogido esta dimensión”, además de apostillar: “No estamos preparados, no tenemos gente suficiente, no tenemos medios suficientes y esto es la realidad. Y de acuerdo lo del cambio climático y la nueva generación y todo lo que quieran decirnos pero los fuegos, de toda la vida, se han acabado cuando empiezan. Una vez que se desmadran, no hay dios que los domine y es lo que nos ha pasado aquí”.

El representante de la organización agraria en Sanabria y La Carballeda expresó su preocupación por la situación en la que han quedado muchos ganaderos. “Se han quedado prácticamente sin nada. Se les ha quemado todo el término, se les han quemado pastos, los almacenamientos que tenían de forraje y de paja. La garantía que podemos decir hoy es el compromiso de la Junta es que va a surtir de alimento a todas las ganaderías hasta que haga falta”, apuntó a Ical.

“El problema es que esto se nos ha incrementado de tal manera que si hasta hace cuatro días éramos una cuarentena de explotaciones, ahora vamos a multiplicar las cabezas de ganado que hay que alimentar y, por lo tanto, el coste va a ser muy cuantioso. La Administración tiene que tomar la decisión del primer día, de atender a todo aquel que le haga falta. Por ahí no vamos a andar mal, quiero decir, en el tema de surtido. El problema va a ser que hay animales muertos, hay naves quemadas, hay fincas que han sido arrasadas... Y eso ¿cómo se va a compensar?”, inquirió.

