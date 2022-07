Cs lleva a Estrasburgo el incendio de la Sierra de la Culebra y pide solidaridad europea para los afectados

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez, ha llevado al Pleno del Parlamento Europeo el devastador incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora y ha pedido solidaridad europea con los afectados, además de lanzar una batería de medidas urgentes ante los incendios de sexta generación: los métodos de los 90 ya no sirven. “Hace falta solidaridad ante las catástrofes, pero nuestra obligación no es declararlas sino prevenirlas”.

La eurodiputada liberal ha aprovechado el debate en Estrasburgo sobre la reciente ola de calor y la sequía para denunciar lo ocurrido y pedir ayuda para esta zona de Castilla y León, la activación de todos los mecanismos previstos y del Fondo Europeo de Solidaridad.

“En la primera ola de calor vivida, entre el 11 y 19 de junio, en mi región, en Zamora, en la Sierra de la Culebra, se ha producido uno de los incendios más devastadores de España, más de 24.000 hectáreas abrasadas, toda la estructura económica de la zona, destruida”, ha denunciado la eurodiputada vallisoletana ante el hemiciclo.

La catástrofe ha sido medioambiental, económica y social y exige tomar medidas para recuperar lo perdido, ha reclamado Soraya Rodríguez, pero especialmente para evitar que vuelva a suceder. La eurodiputada reclamó recientemente en una carta a la Comisión Europea una cumbre urgente de ministros de medio ambiente de la UE para afrontar la realidad y tomar decisiones y hoy ha insistido ante el Ejecutivo comunitario.

“En los años 90, decíamos que los grandes incendios eran los que asolaban más de 500 hectáreas, hoy son más 24.000 hectáreas. Podemos prever por las olas de calor estos incendios, pero tenemos que cambiar los medios: no podemos abordar los retos de estos incendios de sexta generación con métodos del pasado”, ha advertido.

Por ello, ha instado a la Comisión Europea a actualizar el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales. El objetivo debe ser mantener los operativos contra el fuego activos todo el año, intensificar y coordinar los preparativos de cada temporada de incendios, profesionalizar las cuadrillas de extinción, reconocer la categoría de bombero forestal y realizar campañas de prevención en invierno para sustraer el material combustible.

La eurodiputada reclama además que se establezcan unas dotaciones mínimas por superficie arbolada y que se activen los niveles de alerta de acuerdo a las previsiones meteorológicas, no según periodos mensuales prefijados, de tal manera que no vuelva a suceder que no estén activados al 100% en condiciones de riesgo máximo como sucedió en la sierra de La Culebra. En tercer lugar, Soraya Rodríguez ha pedido a la Comisión Europea un plan europeo de reforestación que incluya especies adecuadas para mitigar los peores efectos del cambio climático.

Los bosques y los sumideros de carbono son claves para la regulación del clima, absorben anualmente cerca del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, unos 360 millones de toneladas de CO2 al año, una cantidad superior a las emisiones de un país como España, con un valor de alrededor de 214 millones de toneladas.

