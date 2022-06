Ecologistas en Acción califica el incendio en la Sierra de la Culebra como una "catástrofe anunciada"

Ecologistas en Acción Zamora tildó hoy de "catástrofe anunciada" el incendio declarado el pasado miércoles en la Sierra de la Culebra, que ha quemado más de 9.000 hectáreas y que ha obligado a evacuar ocho localidades.

"En lo que a esta provincia se refiere comenzó en enero, con el primer incendio del año en la Alta Sanabria. El aumento de las temperaturas, la escasez de lluvias en primavera, la aparición de virulentas tormentas secas acompañadas de fuertes vientos y, en definitiva, el cambio climático reclaman una política antiincendios adecuada y, sobre todo, urgente", señalaron fuentes de la organización ecologista.

"No basta con que los políticos que nos gobiernan se llenen la boca hablando de la necesidad de hacer frente al cambio climático. No tenemos tiempo que perder y es necesario poner en marcha ya medidas que realmente protejan la biodiversidad y la supervivencia de nuestros montes. No olvidemos que los bosques son verdaderos sumideros de CO2", añadieron.

En este contexto, Ecologistas en Acción consideró "apremiante" que la campaña contra incendios "empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre", dotando en cada momento de suficientes medios y personal a las brigadas, realizando el mantenimiento y limpieza de los bosques y poniendo en marcha una política de gestión forestal "real, tanto a nivel de la Junta de Castilla y León como de los ayuntamientos".

"Esto significa que no puede estar centrada exclusivamente en el lucro procedente de la explotación de la madera. Hay ayuntamientos de la Sierra de la Culebra cuyos ingresos por la madera alcanzan cifras relevantes, a pesar de la oscuridad de las cuentas, y de los más de 400.000 euros anuales que se estima reciben algunos de ellos, no hay ni un solo euro que vaya encaminado a la protección del medio ambiente", criticaron.

"Los pinos se convierten en teas"

EEAZ recordó que, para reforestar la Sierra de la Culebra, hace 80 años, se optó por el pino, por su rápido crecimiento, que favorecía la formación de bosque para frenar la erosión. "Sin embargo, las condiciones climáticas han cambiado y los pinos, debido a la resina de los troncos y las hojas aciculares secas que se acumulan bajo ellos, se convierten en verdaderas teas", advirtieron. "De poco sirven los cortafuegos cuando lo que crece a su lado son únicamente inmensas extensiones de pinos en lugar de otras especies como robles, castaños, encinas y alcornoques, mucho más resistentes a los incendios", indicaron.

Igualmente, hicieron hincapié en que el "motor" de las repoblaciones"no debe ser la rentabilidad económica, sino la regeneración del medio natural" y aludieron al plan forestal vigente, "que preveía la implantación progresiva de especies resistentes al fuego".

"El Plan Forestal de Castilla y León preveía un presupuesto medio anual de 184 millones de euros. Está reflejado en el Decreto 55/2002, de 11 de abril, y tiene vigencia hasta 2029. Sin embargo, poco o nada se ha invertido verdaderamente en prevención", subrayaron. "A la vista está que si la temporada de lucha contra los incendios durara todo el año resultaría muy rentable, tanto ecológica como económicamente, mantener cuadrillas de extinción que pudieran atajar los fuegos en fases iniciales".

Por último, EEAZ consideró que "no hay transparencia suficiente" sobre las concesiones de extracción de madera ni sobre la responsabilidad de la gestión "por parte de quienes sacan beneficios de ese recurso y por parte de quienes, desde el ejercicio de la política, no han puesto remedio a una herida que va a seguir abierta, por desgracia, muchos años".

