Ximena, la pequeña amazona zamorana que domaba ponis con tres años y ahora es campeona regional

Es difícil decir si tiene más desparpajo encima o abajo de su poni. Con apenas nueve años, Ximena Gutiérrez se ha convertido en la campeona del Concurso Completo de Equitación (CCE) de Castilla y León, junto a su compañero Calimero de Orión. Pero la pequeña zamorana, además de medalla de oro, quiere ser veterinaria, astronauta, piloto de aviones de guerra, miembro de la Legión, profesora, y como no, amazona de alto nivel.

Y tras pasar unas horas con ella, no tengo dudas de que podrá ser todas esas cosas. A su corta edad no necesita quien hable por ella. La pequeña Ximena relata para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que ya estaba montada a caballo desde "antes de nacer". Y es que su madre, Verónica, también es amazona y montaba a caballo cuando estaba embarazada. Pero es que, cuando aún contaba apenas con cinco o seis meses, "mi papá me llevaba en el caballo en una mochila", cuenta a toda velocidad, mientas mira atenta cómo tomo nota. De hecho, su padre, Miguel, añade que "si la bajábamos del caballo lloraba".

Así que no es de extrañar que a los tres años ya tuviera su primer poni, Yipi, y ella misma fue la encargada de domarlo. "Tiene la misma edad que yo, era muy pequeñito y nadie podía subirse a domarlo, así que lo hice yo", detalla Ximena. Así que desde ese día, la pequeña amazona y Yipi han sido compañeros de saltos, aprendizajes y vida. Una vida de nueve añitos. Una tarea nada fácil, ya que admite que "me he caído cinco veces domando otro poni que tenemos". Pero su padre asegura que "ella tiene mucho cuajo para subir al poni y dominarlo".

Ximena Gutiérrez entrenando en el Club Hípico Zamora-Escuela Orión

Y si con tres años estaba domando ponis, con siete ya comenzó a competir. En este caso, su pareja en esta andanza es Calimero de Orión. Con él debutó en el Campeonato de Castilla y León, en la categoría de obstáculos, y consiguió quedar tercera en 2022 y segunda en 2021.

Con esta progresión, no era de extrañar que la pequeña amazona se alzara con el oro en absoluto en la categoría de Poni A. Ximena fue imponiéndose en las distintas pruebas incluidas en el campeonato, donde quedó en segunda posición en la doma clásica, una especialidad en la que competía por primera vez; además, se situó en el primer puesto en la competición de salto en pista, y fue la que consiguió completar el recorrido de cross (salto en campo) en el menor tiempo sin ninguna penalización.

Una niña incombustible

Para llegar a este nivel de competición, aparte del talento natural y tesón que la pequeña Ximena desprende, también trabaja muy duro. La zamorana entrena tres horas todas las tardes, "cuando hay cole"; y otras tantas por la mañana si no tiene que ir a clase. Reconoce que acaba "muy cansada", pero nunca deja sus deberes sin hacer y tiene muy buenas notas. Su madre Verónica cuenta que, "en el invierno aprovechamos para entrenar durante las horas de sol, antes de que se vaya la luz, por eso tiene que hacer los deberes después del entrenamiento, porque queremos que sea responsable".

Y ya puede porque aún le quedan muchos sueños por cumplir. Esta pequeña amazona quiere ser una deportista de alto nivel, y asegura que "si tuviera que estar sin dormir no me importaría", para conseguir ser todas las profesiones que le gustan: veterinaria, astronauta, piloto de aviones de guerra, miembro de la Legión o profesora.

Pese a las horas de trabajo duro y los desplazamientos a las competiciones, Ximena encuentra "ratitos" para jugar con sus amigas, Selene y Gala. Y también con sus amigos del Club Hípico Zamora-Escuela Orión, donde entrena. Ximena cuenta que juegan a "ser caballos, coger mariposas o mariquitas". Su madre añade que "a ella lo que le gusta es estar entre los bichos", y destaca que "tiene altas capacidades para los estudios".

Su siguiente meta será el Campeonato de España, que se celebrará del 20 al 26 de junio en el Centro Ecuestre de Castilla y León. En esa cita, Ximena y Calimero de Orión volverán a formar el tándem que podrá llevarles de nuevo al éxito, tanto en tanto en la modalidad completo de ponis como en el de salto.

