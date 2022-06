COAG amenaza con movilizaciones si no se recuperan “todas” las consultas médicas previas al COVID

Juanma de Saá / Ical.- El sindicato agrario COAG exigió hoy la "recuperación" de "todas y cada una de las consultas médicas" existentes antes de la pandemia de coronavirus y recalcó que "la reivindicación flota en el ambiente", en caso de que la Junta de Castilla y León no solucione el problema.

"No se puede admitir la situación de la sanidad, tal y como está. Si tenemos que armar la de Dios es Cristo, la vamos a armar. Si tenemos que hacer una manifestación, desde COAG la podemos convocar en 24 horas", advirtió representante de COAG en Sanabria y La Carballeda, José Manuel Soto.

"La Junta se tiene que comprometer ahora, que está pasando la dichosa pandemia, a que tengamos las consultas que teníamos en 2022, antes de que empezara la COVID-19. Todos los pueblos que teníamos consulta médica debemos volver a tenerla, independientemente de que contemos con 20 cartillas o con 200. Que no nos vengan con inventos porque no lo vamos a aceptar. La sanidad es un servicio fundamental y no podemos dejarla perder", recalcó, en declaraciones a la agencia Ical.

José Manuel Soto puso como ejemplo el centro de salud de Mombuey, en la comarca de La Carballeda, que "cuenta con seis partidos médicos" y en el que "hay una vacante" por excedencia. "En el caso de Sagallos, que afecta a nueve pueblos, los ocho de Manzanal de Arriba más Cional, tenemos un médico y resulta que solo visita dos pueblos a la semana. El resto tiene que ir al centro de salud y no entendemos esa posición: si tenemos un médico, debería estar para los nueve pueblos, que se hagan las consultas que se hacían hace dos años y todos contentos", explicó a Ical.

"Pues no hay manera. ¿Qué están haciendo la Gerencia, la Consejería y el señor Mañueco? Durante todo un mes estuvo, día tras día, que iba a garantizar y a blindar la sanidad en todos los consultorios. Ha salido presidente y se le ha olvidado. ¿Dónde está el señor Mañueco, que los médicos no están viniendo a los pueblos", preguntó.

En este contexto, el representante de COAG en Sanabria y La Carballeda rechazó la justificación de que "no hay médicos" disponibles y tildó de "excusa bananera de siempre" ese argumento. "Han encontrado la excusa de que no hay médicos. Pues bien, si no es capaz de mantener el servicio, usted no puede seguir en su cargo. No nos vale que no hay médicos. Si no los hay aquí, los hay allá. ¿Tan malos somos los zamoranos?", cuestionó.

"Yo vivo en un pueblo pequeño y no tengo derecho a médico y no puede ser. Todos tenemos el mismo derecho a la asistencia sanitaria y no a pedir por favor que venga y que me cojan el teléfono. Ya estamos cansados. Lo que hemos hecho es vacunar a los políticos contra las concentraciones y habrá que liar un día una bien gorda para que nos hagan caso", subrayó.

"¿Son merecedores los responsables de Sanidad de cobrar el sueldo a fin de mes si no han sido capaces de darnos el servicios a los ciudadanos? ¿Están capacitados para dirigir la Gerencia y la Consejería? Nosotros estamos pagando el pato y la administración se debe a los administrados. Lo primero que tiene que hacer el presidente de la Junta es asegurarse de que las plazas queden cubiertas", insistió, además de denunciar que "la mayoría de la gente, por no ir a Mombuey no va al médico y, cuando va, puede que ya sea tarde".

Sigue los temas que te interesan