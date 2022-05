Ciudadanos Zamora denuncia que el Ayuntamiento "no sacará ayudas a la digitalización" de empresas

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora ha pedido al alcalde, Francisco Guarido, que deje de manipular la información “como acostumbra a hacer” y que no tergiverse las manifestaciones que ha realizado la formación sobre las ayudas a la modernización y digitalización de empresas, que siguen sin ponerse en marcha en la ciudad.

Ciudadanos Zamora ha hecho esta denuncia después de que Guarido haya acusado a Cs de mentir sobre las subvenciones a empresas. Concretamente, ha asegurado en su página de Facebook personal que la formación ha mentido porque se van a publicar en los próximos días las subvenciones a empresas. La portavoz y concejala de Ciudadanos Zamora, Cruz Lucas, ha pedido a Guarido que deje de manipular y ha asegurado que “si hay alguien que tiene que rectificar, es él”.

“Afirmo y me reafirmo en que no van a salir ayudas a la modernización y digitalización, lo que ha sido reconocido por su concejal de Comercio y Turismo, Christoph Strieder. Nosotros hemos denunciado que no se va a sacar esta línea de ayudas para modernización de empresas ya existentes y las subvenciones a las que se refiere el alcalde son las que ya existían en años anteriores para la creación de nuevas empresas”, ha manifestado.

Desde Ciudadanos han recordado que en el pleno de octubre de 2020, la formación presentó una moción para la creación de estas ayudas a la modernización de los negocios. Aunque Izquierda Unida, “como es habitual”, impidió su debate con su abstención, el alcalde emplazó a estudiarlo en la comisión correspondiente porque, a su entender, había que modificar las bases de la convocatoria de subvenciones a empresas.

Un mes después, en el pleno de aprobación de los presupuestos de 2021, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, decía que ese año las subvenciones a empresas se iban a abrir para que pudieran enfrentarse a los retos de la era digital, haciendo referencia a esa nueva línea de apoyo a la que se refiere Ciudadanos y que todavía no se ha puesto en marcha, como se ha denunciado.

“Es vergonzoso que Izquierda Unida nos haya estado diciendo todo este tiempo que se estaba trabajando en la modificación de las bases de la convocatoria y no haya hecho nada, pero es más vergonzoso aún que el alcalde sea capaz de darle la vuelta a todo y mentir de forma descarada”, ha defendido Cruz Lucas.

“Le pedimos que no manipule la información para tratar de desacreditar a este Grupo y tapar sus fracasos y nula gestión, y le recordamos que la manipulación de la información es algo propio de la propaganda de regímenes poco democráticos”, ha afirmado.

