El Gobierno da carpetazo a la construcción de un aeródromo privado entre Tábara y Benavente

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del aeródromo en la Dehesa de Valmasedo, denunciado por Ecologistas en Acción; y que proponía la construcción en los términos municipales de Faramontanos de Tábara, Friera de Valverde y Burganes de Valverde.

Tras estudiar los informes que tanto EEA Zamora como el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora de la Junta de Castilla y León remitieron, el MITECO cierra el procedimiento en base a que "el documento no aporta ningún análisis ni valoración de la posible incidencia que los vuelos del aeródromo pudieran tener en un zona de alta concentración de avifauna, mucha de ella migratoria, que aprovecha las favorables condiciones que ofrece el entorno de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila como zona de invernada o como zona de reposo en sus viajes migratorios, época que, además coincide con el momento del año en que están previstos buena parte de los vuelos, en la temporada de caza entre octubre y febrero".

La disposición del MITECO, publicada en el BOE con fecha de 19 de mayo de 2022, también advierte de la posible afección a otras aves rupícolas nidificantes en el entorno de la Sierra de la Culebra y subraya la presencia de distintos espacios de la Red Natura 2000 a una distancia de entre 14 y 30 kilómetros del lugar elegido para la construcción del aeródromo.

Antecedentes

Ecologistas en Acción de Zamora presentó en marzo de 2021 un informe sobre la evaluación de impacto ambiental presentada por el promotor Alfa Europa Eco S.L. relativa al proyecto de construcción de un aeródromo privado en la Dehesa de Valmasedo.

La organización puso de relieve la pobreza de la evaluación que carecía de estudio de campo, señaló que el proyecto "afectaba directa e indirectamente a dos Hábitats de Interés Comunitario y no tenía en cuenta la proximidad de las Lagunas de Villafáfila y el posible impacto en la avifauna". Con estos argumentos, EEA solicitaba la terminación del procedimiento al no ofrecer la evaluación elementos de juicio suficientes para que el órgano ambiental pudiera pronunciarse.



Desde la Federación de Ecologista en Acción de Castilla y León se presentaron también tres recursos de alzada en los tres municipios procedimiento contra la Autorización de uso excepcional de suelo rústico que fue otorgada finalmente mediante Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora en julio de 2021, sin conocer la afección del proyecto. La Comisión en su acuerdo señalaba que sin la declaración de evaluación de impacto ambiental "no era posible el otorgamiento de la licencia por parte de los tres Ayuntamientos implicados en el proyecto".

