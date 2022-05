La diócesis de Zamora recibió 758.000 euros en la campaña de la Renta del año pasado

La diócesis de Zamora percibió 758.000 euros el año pasado en la campaña de la Renta, correspondientes al ejercicio del año 2020. Lo que significa que 36.033 personas marcaron la x en la casilla de la Iglesia Católica cuando realizaron su declaración de la renta. “Es una buena noticia porque fueron 32 personas más que en el ejercicio anterior”, tal y como ha apuntado en rueda de prensa el gerente-ecónomo de la diócesis de Zamora, José Manuel Chillón.

Unos datos que ha dado a conocer Chillón en el marco de la campaña X Tantos de la Iglesia Católica en la que invita a lo contribuyentes a marcar la casilla de la x para continuar con su labor. En este sentido, el ecónomo ha subrayado que los cristianos han de situarse ante la Iglesia como lo hace frente al sistema público: “tenemos bienes que no han sido nuestros, que no lo son y que no lo serán; por tanto, gestionamos bienes que no nos pertenecen y eso nos obliga a poner en marcha la idea de la transparencia”.

Precisamente, el obispo de Zamora, Fernando Valera, ha insistido en la importancia de ser “una casa de cristal” y necesariamente la diócesis ha de ser transparente con el dinero que recibe de los contribuyentes: “será bien administrado y con criterio evangélico”.

Por otro lado, el gerente también ha insistido en que la Iglesia “no es una empresa” y de hecho ha recalcado en varias ocasiones que “no estamos para ganar dinero”. Sin embargo, "los ingresos económicos son necesarios", entre otras cosas, para que los sacerdotes continúen atendiendo los pueblos: “nuestros curas hacen casi 375.000 kilómetros”.

Además, ha expresado que la iglesia diocesana no quiere venir “a pedir otra vez” sino que como cristianos “tenemos una tarea de corresponsabilidad” porque como comunidad cristiana: “compartimos la vida y compartimos los bienes”.

En este punto, ha agradecido a los zamoranos su generosidad al haber reconocido la labor que realiza la iglesia diocesana en Zamora, puesto que el 43 por cientos de los contribuyentes marcó la x de la Iglesia en el ejercicio anterior, una cifra que supera la media nacional que se sitúa en el 30 por ciento. "Esto significa que un 15 o 20 por ciento de los contribuyentes son también practicantes y que la labor de la iglesia capta a otro 20% de ciudadanos que reconoce la tarea educativa y asistencial, pero no es de práctica diaria".

El director de comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, en la apertura de la rueda de prensa ya apuntó los motivos por los que debemos marcar las dos casillas: la de la Iglesia y la de fines sociales. “Es una forma sencilla de colaborar. Y una de las pocas cosas que decidimos en nuestros impuestos. Es Gratuita: ni cobran más, ni devuelven menos. Fortalece la actividad que se realiza”.

Y en esa intención de continuar por la senda de la transparencia, López ha afirmado que en torno al mes de noviembre se dará cuenta de los recaudado y de cómo se ha invertido “hasta el último céntimo”.

Plan de ahorro

El gerente- ecónomo de la diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, ha adelantado que con el programa de ahorro en suscripción de convenios con entidades financieras y locales se podrá llegar a un ahorro que alcance los 80.000 euros anuales. Una previsión que ayudará a resolver el déficit estructural que general algunos inmuebles “vagos”. Es decir, existen algunos edificios que generan pérdidas a la iglesia de Zamora como es el caso del Seminario.

En este aspecto, Chillón ha especificado que la diócesis estudia diferentes posibilidades para lograr “el sostenimiento” de este inmueble que continuará siendo Seminario, aunque cerrará el centro educativo que albergaba en septiembre.

