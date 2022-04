Anabel Martín es la nueva directora de la ONCE en Zamora

Anabel Martín, nueva directora de la ONCE en Zamora, junto al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; la directiva de la ONCE en CyL; y la concejal de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas

Anabel Martín Domínguez es la nueva directora de la Agencia de la ONCE en Zamora, que ha sido presentada hoy, 20 de abril. El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, ha presidido el acto oficial de la presentación de Anabel, acompañado por la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Mª Rubio, y el equipo de gestión de la ONCE en Castilla y León.

En este acto se ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, la concejala de SS del Ayuntamiento, Inmaculada Lucas, el gerente de Servicios Sociales de la JCyL en Zamora Eutimio Contra, así como de otras autoridades locales y representantes del Tercer Sector y de la discapacidad en Zamora.



Nacida en la localidad de Mamblas (Ávila), en agosto de 1995, es graduada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha asistido a diversos congresos y jornadas relacionados con el Derecho, centrados en Criminología, Ambiente y Tecnología, Mediación Familiar o violencia de género. Ha trabajado en el sector bancario. Anabel Martín llega a la dirección de la ONCE de Zamora llena de ilusión para trabajar por las personas afiliadas a la organización en la provincia.

Personas ciegas desde seis a 96 años

Zamora cuenta con más de 280 personas afiliadas a la ONCE. Para proveerlas de los servicios que la Organización pone a su disposición, se cuenta con un equipo técnico compuesto por dos maestras, un instructor tiflotécnico, una trabajadora social, un técnico de rehabilitación, una psicóloga, un técnico de empleo y una animadora sociocultural. Además, el equipo de mediadores de la Fundación Once de Ayuda a las Personas con Sordoceguera (FOAPS), que hace posible la comunicación con las personas sordociegas.

La mayoría de los afiliados en Zamora son personas mayores de 60 años, jubilados. Un 47,08% vive en Zamora capital, mientras que el restante 52,92% lo hace en otros municipios de la provincia. Un 27,5% se localiza entre las localidades de Benavente, Toro y Fuentesaúco; y un 72,41% está disperso entre 79 localidades de la provincia. Sólo un 25% son menores de 48 años, y un 8,03% menores de 25 años. La afiliada más joven tiene 8 años. El más veterano tiene 96 años.

En cuanto a los vendedores, la ONCE de Zamora cuenta con 49 en toda la provincia, de los que 27 trabajan en la capital. Para la gestión de la venta de productos de juego responsable contamos también con el equipo de ventas, compuesto por un gestor y una promotora comercial.

