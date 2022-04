El alcalde de Zamora cree que Mañueco ha cometido "el mayor desastre de su vida política" pactando con VOX

Hoy mismo toman posesión los primeros consejeros de VOX en la Junta de Castilla y León. Por primera vez, el parlamento autonómico estará conformado por un gobierno en coalición entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal. El alcalde de Zamora, única capital de provincia en España gobernada en mayoría absoluta por Izquierda Unida, Francisco Guarido, ha señalado que se trata de "un ascenso de la ultraderecha" en España y Europa y que el pacto "sin reparos" de los populares con VOX "sí es un problema a nivel nacional, por lo que tiene VOX que ver con la restricción de derechos civiles de los que hacen gala".

Para Guarido, el adelanto electoral orquestado por Alfonso Fernández Mañueco es "probablemente el mayor desastre que ha cometido en su vida política". El alcalde de Zamora afirmaba con sorna que "como estratega no tiene precio, al cambiar a un partido como Ciudadanos por VOX, creyendo que iba a sacar mayoría absoluta". El regidor zamorano ha querido distinguir lo que se conoce como "los dos grandes bloques" de la política en España, entre PP-VOX y PSOE-Unidas Podemos. "Creo que no son situaciones comparables porque, hasta ahora, lo que he visto es que en el Gobierno de España se han generado derechos sobre las minorías, los trabajadores o las mujeres; mientras que, por lo que presumen en VOX, su objetivo es la restricción de derechos civiles. Esa es la diferencia".

Sobre la relación del Ayuntamiento de Zamora con la Junta de Castilla y León, Guarido niega que vaya a ser mala, e indica que "un ayuntamiento tiene que relacionarse siempre con el gobierno de turno que corresponda, tanto en el Estado como en las autonomías. Eso es lo razonable y es lo que nos piden los ciudadanos".

Respecto a los compromisos que la Junta ya mantenía con el Consistorio zamorano, el alcalde asegura que "no tengo la menor duda de que se van a cumplir", al tratarse de temas de obras, como el Conservatorio de Música, ya adjudicado a una empresa; o el Centro Cívico y el Museo de Semana Santa, que "están pendientes de algunos informes por parte de la Junta para poder sacarlos a licitación". Por lo que Guarido tiene la previsión "razonable" es que estas dos obras estén adjudicadas a finales de septiembre. "Un compromiso que no tiene porque ser otro porque son anteriores", añadía.

