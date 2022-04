Un vendedor de la ONCE en Zamora obligado a retirarse su original túnica tras una queja ciudadana

Juan Carlos Manzano es un conocido vendedor de la ONCE en la capital zamorana. Suele ser habitual verlo por el centro de Zamora, en el entorno de la Plaza Mayor, Sagasta o Santa Clara. Muy querido por los vecinos y que, en fechas señaladas, aprovecha para darle un toque a su jornada laboral un toque divertido o de la época en cuestión. Y la Semana Santa de Zamora no ha sido menos. El vendedor se dejaba ver estos días con un hábito blanco, donde por delante se podía leer Pasión zamorana, y por su parte trasera el anagrama de todas las cofradías y hermandades de la capital. Una forma que Juan Carlos ha considerado "un homenaje" y una forma más de promocionar la Semana de Pasión en pleno centro de la ciudad.

Pero parece que no a todo el mundo ha gustado este gesto. A través de las redes sociales, el propio vendedor de la ONCE ha relatado que un usuario había presentado una queja en la propia oficina de la ONCE en Zamora criticando su indumentaria. Tras esto, la ONCE decidía no permitir a este vendedor utilizar su túnica personalizada. Juan Carlos defiende que su indumentaria puede ser comparable a los negocios zamoranos, que estos días engalanan sus escaparates con el hábito de sus hermandades y cofradías. "Yo como no tengo negocio y trabajo en la calle como vendedor por qué no puedo ir vestido así", explicaba en las redes.

Al hacer público lo ocurrido, centenares de usuarios de Facebook respondían apoyando la iniciativa del vendedor y reprochando al vecino que presentó la denuncia contra Juan Carlos. Si bien, también algunos comentarios apelaban al respeto por el hábito procesional y a no utilizarlo como "un disfraz".

