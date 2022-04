Hallado el cuerpo sin vida de un hombre que había desaparecido en la provincia de Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha localizado el cuerpo sin vida de un varón de 76 años junto a un campo de cereal cercano a la localidad de Cerecinos del Carrizal, en la provincia de Zamora, a las 9.15 horas de esta mañana de sábado y se ha activado el protocolo judicial.

Todo después de que el viernes saliera a andar por la mañana, y por la noche, al no regresar a su domicilio, se comunicara su desaparición. Se trataba de una persona que vivía sola y que fue vista por última vez el mismo viernes, a las 10.30 horas. Solía ir a comer a casa de un familiar, el cual se extraño de que no hubiera llegado ayer. No llevaba ni usaba teléfono móvil. La desaparición fue comunicada por un familiar, y no tenía patologías conocidas.

Desde primera hora de la noche se activaron varias dotaciones de Seguridad Ciudadana, Equipo PEGASO (utilizando dron con cámara térmica donado por Caja Rural de Zamora), familiares y se incorporaron voluntarios de Protección Civil de Toro y Benavente a la búsqueda.

En mañana de hoy se incorporaron a la búsqueda Servicios Aéreo y Cinológico, USECIC, SEPRONA, además de las patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO.

Finalmente, esta mañana se ha confirmado el fallecimiento de este varón de 76 años tras encontrarse su cuerpo sin vida en un campo de cereal cercano a Cerecinos del Carrizal.

Se trata del séptimo gran dispositivo de búsqueda activado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora en lo que va de año.

Sigue los temas que te interesan