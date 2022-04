Los vecinos de este barrio de Zamora organizan patrullas vecinales para cazar a los grafiteros de firmas

Noticias relacionadas Zamora se pone guapa antes de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Zamora se encuentra inmerso en una campaña de limpieza y borrado de firmas de cara a la Semana Santa 2022. El Servicio de Limpieza está haciendo un repaso detallado a aquellas calles y zonas de la ciudad por donde procesionarán las hermandades zamoranas y que tendrán mayor afluencia de turistas y vecinos. Una puesta a punto de la capital, que estos días recibirá una gran atención a nivel nacional, con una de las Semanas de Pasión más importantes del país.

Entre los barrios que se están limpiando y adecentando está el popular barrio de La Horta. Por esta zona procesionan algunas de las hermandades más conocidas, seguidas y devocionadas de la capital y, ayer mismo, los operarios del Ayuntamiento se dedicaban a repintar puertas y paredes de las viviendas por donde pasarán las cofradías. Algo que los vecinos de La Horta han agradecido y valorado, según ha indicado el restaurador local Raúl Cabrero en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Pero el responsable del restaurante Liberten, también reclama al Ayuntamiento que esta limpieza y repintado se extienda al resto de calles del barrio. "Estamos muy agradecidos, pero creemos que, a mayores, deberían de arreglar todas las zonas del barrio, porque todos los vecinos tienen derecho al mismo trato".

Y para evitar que este trabajo de repintado no caiga en balde, varios vecinos de La Horta están organizados para hacer una vigilancia vecinal y evitar el ataque vandálico de los grafiteros de firmas. "Nos organizamos para ir echando vistazos, tener el barrio más o menos controlado y apoyar a la Policía Municipal en su vigilancia", explica Raúl Cabrero. Este vecino explica que "es importante pillarlos en el momento para que los puedan sancionar".

Una vigilancia que también ha tenido a bien compartir a través de las redes sociales para "avisar" a estos vándalos de que el barrio está vigilante y que "esperemos no haya ningún conflicto desagradable, firmitas, este no es vuestro sitio, el que avisa no es traidor". De hecho, los vecinos animan a los verdaderos grafiteros para que se pongan en contacto con ellos para adecuarles espacios donde puedan desarrollar su arte y formar parte de La Horta.

Sigue los temas que te interesan