Eduardo Folgado respeta la decisión judicial sobre su denuncia contra los concejales del PP

La Audiencia Provincial de Zamora desestimaba el recurso de apelación interpuesto por Eduardo Folgado contra el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toro el pasado 14 de diciembre del 2021, por el que dictaba el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial de Zamora por el alcalde socialista de Fuentesaúco contra el exregidor municipal, Gaspar Corrales Tabera, y los concejales María Rosa García Alonso, Manuel Ángel González Madruga y Óscar Marcos Juanes, al estimar que no existe delito de prevaricación administrativa en relación con la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de abril de 2019 en la que se aprobó la licencia urbanística para la primera ocupación de la vivienda y garaje de un vecino que tiene una segunda vivienda en la localidad.

Ahora, el alcalde de Fuentesaúco ha informado que, una vez analizadas las dos resoluciones judiciales, tanto de Juzgado de Toro, como de la Audiencia Provincial de Zamora, el alcalde de Fuentesaúco, ha informado del acatamiento de las mismas, pero incidiendo en que "ambas manifiestan la existencia de irregularidades administrativas del anterior equipo de Gobierno por autorizar unas obras con el informe contrario del arquitecto".

Para el regidor saucano sorprende el testimonio del anterior alcalde del PP y de la concejala "porque ambos tenían liberación del Ayuntamiento de Fuentesaúco –en concreto el exalcalde percibía un sueldo de 10.808 euros anuales y la concejala 4550- y decían que no comprobaban las obras porque no estaban en el ayuntamiento y porque no se dedicaban a ello”.

Folgado insiste en reclamar la "por haber cobrado un sueldo del Ayuntamiento de Fuentesaúco sin atender sus funciones y permitiendo con su inacción y su inactividad negligentes que sucedieran este tipo de cosas”. dimisión del señor Gaspar Corrales como concejal y portavoz del PP.

Concluye el alcalde saucano señalando que "parece sorprendente que en la página del grupo PP de Fuentesaúco, a pesar del informe contradictorio del arquitecto diga, que se intentó facilitar cuando se ha construido en terreno municipal con el perjuicio para el pueblo".

