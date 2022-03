El donativo de la Hermandad Luz y Vida de Zamora que "no se esperaban" en Perú

3.417,30 euros, esta es la cantidad que la Hermandad de la Luz y la Vida de Zamora ha logrado recaudar para enviar al asilo de San José de Casma en Perú. “En momentos inciertos como los que vivimos, hemos sido capaces de demostrar generosidad para con quien más lo necesita”, afirman en un comunicado desde la Hermandad. Así, tras el exitoso II Café Solidario de la Hermandad, ahora tocaba dar cuentas y entregar el generoso donativo al Asilo de San José de Casma (Perú). En menos de tres horas, la generosidad pasó de los mil euros tomando cafés y pastas en el patio del Convento del Tránsito.

Pero, además de esta importante cantidad, los ingresos en la cuenta de la Hermandad fueron todavía más generosos, entre café y donativos se pudieron reunir la cantidad de 3.417,30 euros, “una cantidad no esperada”, afirman. “No queremos olvidar la colaboración de la Hermanas Clarisas del Tránsito, de Estudio Mynt, de Leche Gaza y del voluntariado de la Hermandad, el esfuerzo de todos dio un gran resultado. Como no podía ser menos, la Hermandad hizo la entrega simbólica a don Pedro Rosón, sacerdote zamorano impulsor del proyecto, y el donativo completo fue enviado por transferencia al propio Asilo de San José desde el que nos han enviado fotos del uso que le han dado al dinero, acompañándolas de unas palabras de agradecimiento”, aseguran desde la Hermandad.

Carta desde Perú

«Desde la linda Ciudad de Casma (Perú), y desde el Asilo de Ancianos San José, queremos agradecerles a todos ustedes por su aporte generoso. Como ven, en esta casa la mayoría son personas que no se valen por sí mismas y a los que hay que atender en todas sus necesidades. Tenemos en estos momentos 95 ingresados pero atendemos a los que llegan de la calle también para que reciban sus 3 comidas. Como estamos en verano, hemos aprovechado para comprar la congeladora tan necesaria que sale en las fotos y, además, víveres, pañales, leche especial, etc. Gracias de todo corazón, cuenten con nuestras oraciones». Así nos lo transmite Juana, una de las responsables del Asilo. “Nos emocionan sus palabras y su agradecimiento, vuestras aportaciones han ido directas a quien las estaba necesitando en un lugar lejano pero donde Zamora ha dejado su huella desde el principio. Gracias en su nombre y en el de la Hermandad, seguiremos con proyectos solidarios en la medida que nos sea posible, no tengáis duda alguna”, termina el comunicado.

Sigue los temas que te interesan