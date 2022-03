La Policía revisará las cámaras del Ángel Nieto para encontrar a los responsables de las pintadas en el PSOE de Zamora

El PSOE de Zamora ha puesto en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acto vandálico cometido contra su sede esta noche. Tras la presentación de la candidatura de David Gago a la Secretaría General del PSOE de Zamora capital, la sede provincial amanecía con mensajes en su contra y, sobre todo, contra su proyecto para acabar con las pintadas en la ciudad. Y es que en ellas puede leerse "pintamonas", "soplamingas" o "esta pintada apuntarla también en la lista".

David Gago ha vuelto este mediodía a las puertas de la sede a advertir que "no vamos a dar un paso atrás ni a amedrentarnos" en su proyecto No seas pintamonas, en el que ha elaborado un mapa interactivo que señala más de medio millar de pintadas y firmas por la ciudad; y que propone una vigilancia más exhaustiva de las calles de la ciudad, cámaras de vigilancia y una labor pedagógica, para acabar con estos incívicos comportamientos. De hecho, para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, este acto "nos pone en el camino de que no estábamos nada desencaminados de que este era un problema de primer orden", que hoy ha afectado a la sede del PSOE de Zamora, "pero que ya hace tiempo que hay gente que se dedica a hacer lo mismo en todo el casco urbano".

De hecho, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Zamora anunciaba que llevarán al próximo pleno municipal este proyecto de No seas pintamonas en forma de moción. David Gago ha defendido la necesidad de esta iniciativa apuntando que, desde que hicieron público el mapa interactivo, "hemos tenido que actualizar fotografías y nuevos espacios porque no han dejado de aumentar". El concejal socialista se mantiene firme en su idea de "acabar con la inacción del Ayuntamiento" en esta materia, y recalca que "ni este grupo político ni los vecinos nos vamos a amedrentar con pintadas insinuantes y de corte amenazante".

Las pintadas, en investigación por la Policía Nacional

Pintada en la sede del PSOE de Zamora

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, ha indicado que desde el partido se ha denunciado el acto vandálico ante la Policía Nacional de Zamora. "Hay cámaras en la zona del polideportivo Ángel Nieto, así como en la Policía Municipal, que se van a revisar para encontrar a los responsables", añadía Gómez. Pese a la denuncia, el secretario de Organización del PSOE de Zamora ofrecía la posibilidad los responsables de "acudir a la sede y hablar con nosotros para conocer sus molestias; y retiraríamos la denuncia".

Finalmente, sobre el señalamiento "a la extrema derecha" que hacía en una comparecencia el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, Gago evitaba señalar culpables y "arriesgarnos a decir quienes pueden ser".

Sigue los temas que te interesan