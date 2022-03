El PP de Toro acusa a Tomás del Bien de "ser una máquina de crear miseria y de llevar a la ruina a la ciudad"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toro ha alertado este lunes del enorme deterioro del tejido productivo y de la actividad empresarial en la ciudad desde que el PSOE llegó a la Alcaldía en el año 2015. Los datos oficiales del Instituto nacional de Estadística (INE) publicados recientemente muestran la pérdida de 63 empresas en Toro desde el año 2015, un 8% menos, pasando de 783 empresas a 720 al finalizar el año 2021.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Alejandro González ha manifestado que “el INE desvela que Toro ha tocado fondo, está hundido, en caída libre en términos de creación de empleo y desarrollo empresarial. Además ha manifestado que el último padrón municipal muestra que somos la comarca de Zamora que sufrió la mayor caída porcentual de población el pasado año”. Además ha acusado al equipo de gobierno socialista de "ser una máquina de crear miseria y de llevar a la ruina a la ciudad, de haber perdido el contacto con la realidad al no poner en práctica ni una sola iniciativa o medida que impulse la creación de empleo y estar centrado únicamente en la promoción de conciertos". Alejandro González ha puesto como ejemplo a sus vecinos de Tordesillas que están asentando población en los últimos años. En el año 2018 superó a Toro en población, "algo que nunca había ocurrido. Y esto tiene su origen en la política de desarrollo de suelo industrial que se viene impulsando en los últimos años".

Datos empresariales por sectores

"Este declive prolongado desde hace siete años afecta a prácticamente todos los sectores de actividad", detallan. En relación al sector del Comercio, transporte y hostelería los datos muestran que Toro ha perdido 31 empresas desde el año 2015, un - 8,28 %. El Portavoz municipal ha calificado de fracaso absoluto la apuesta del equipo de gobierno de considerar al sector cultural como principal factor de desarrollo de la ciudad y de creación de empleo, "los datos demuestran que esta apuesta no está teniendo los efectos esperados", según los populares. "Es cierto que los fines de semana hay afluencia de turismo, pero no está teniendo su repercusión en la creación de tejido productivo, como ponen de manifiesto los datos oficiales. Raro es el mes que no cierra un establecimiento de hostelería", critican.

En relación al sector industrial, Toro ha perdido 21 empresas desde el año 2015 lo que supone la pérdida del 18,42 % del tejido industrial desde que el PSOE gobierna la ciudad. Para el portavoz popular este dato "es demoledor y explica en parte, el declive de la ciudad al considerar este sector clave para la creación de empleo estable y el asentamiento de población".

A su vez el Grupo Popular muestra su gran preocupación por "la grave situación" que atraviesa el proyecto industrial de Siro. "La perdida de este proyecto industrial supondría la puntilla para Toro", añaden. Por ello desde el Grupo Municipal consideran que "lo deseable para asegurar el futuro de la factoría es que la empresa y trabajadores lleguen a un acuerdo a través del dialogo social satisfactorio para ambas partes". El Grupo Popular recuerda a los toresanos que durante los años de gobierno del Partido Popular, "se consiguió multiplicar por diez el tamaño de la factoría", pasando de 70 empleados hasta prácticamente los 400 empleados que esta factoría ha llegado a generar en algún momento, "gracias al esfuerzo de la empresa, trabajadores y las instituciones, que agilizaron las licencias y resolvieron todos los obstáculos para la ampliación".

En relación al sector de la construcción, "que puede ser un termómetro de la actividad económica de la ciudad", indican, desde el año 2015 se han perdido 9 empresas, un - 8,03 %. El único sector que está manteniendo el tejido productico es el Sector Servicios, aunque sumido ya en una grave crisis, en el último año se han perdido 6 empresas.

Pacto por la reindustrialización de Toro

Para el Portavoz Popular dada la situación crítica por la que atraviesa la ciudad, propone un pacto entre todas las formaciones políticas, empresarios, instituciones y agentes sociales para la toma de medidas urgentes para la reindustrialización de la comarca de Toro, en la dirección que planteamos a continuación:

- Bajada de Impuestos y de la prisión fiscal.

- Aumento de las bonificaciones a la inversión, invertir en Toro no debe de tener coste.

- Suelo público a disposición de proyectos industriales generadores de empleo.

- Convertir al Ayuntamiento en un agente de búsqueda de inversiones y proyectos industriales generadores de empleo, algo que no se ha realizado en los últimos 7 años.

- Impulsar la colaboración institucional con el resto de administraciones para agilizar las licencias de nuevos proyectos de inversión

- Que la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial consideren la comarca de Toro como zona de urgente reindustrialización.

