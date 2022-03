Un recorrido visual de los mejores artistas internacionales se expone en La Alhóndiga de Zamora

Desde el próximo lunes y hasta el 1 de abril permanecerá abierta en la Alhóndiga una exposición gráfica con motivo de la celebración de la segunda edición de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical en la que colabora el Ayuntamiento de Zamora. La muestra, realizada por Rubén Iglesias Martín, lleva por título Show Must Go On. FMLIM 2022 e incluye una serie de fotografías de actuaciones musicales de grupos internacionales realizadas por el fotógrafo Unai Endemaño.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas, y por la tarde de 17,30 a 21,00 horas la próxima semana y de 17,00 a 21,30 horas la semana siguiente.

