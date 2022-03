Tres horas, cuatro días a la semana, de apoyo educativo a los alumnos con dificultades del mundo rural

El apoyo educativo a los escolares del medio rural con dificultades en los estudios de secundaria es el programa que apoya la Diputación, en colaboración con la ONG La Liga de la Educación en Zamora, que se está desarrollando en Villaralbo y Alcañices y que el diputado de Educación y Cultura, Jesús María Prada Saavedra, no descarta ir extendiendo a otros puntos de la provincia.

El responsable de Educación de la Diputación explicó que este programa de apoyo educativo se inició en el curso 2021 en Villaralbo y dado el éxito obtenido se decidió proponérselo a otro ayuntamiento como es el caso de Alcañices, un municipio con centro de secundaria que además está más alejado de la capital.

"El planteamiento de este programa es que a menudo en el medio rural no hay academias, no hay clases particulares, ni esa capacidad de refuerzo a los alumnos de nuestros pueblos y creíamos que era de justicia que tuvieran ese apoyo educativo o que los padres no tuvieran que coger el coche para ir a la capital", apuntó Jesús María Prada.

El diputado de Educación, tras agradecer a la Liga por su labor social y a los ayuntamientos y padres por su total colaboración, aseguró que "si el programa sigue funcionando, poco a poco, lo iremos expandiendo a otros municipios".

Por su parte, el alcalde de Villaralbo, Lorenzo Santiago, y el teniente de alcalde de Alcañices, David Carrión, afirmaron que no tuvieron ninguna duda en sumarse al proyecto, aunque tuvieron que realizar una pequeña aportación económica, ya que la reacción de los alumnos y de los padres ha sido completamente positiva.

David Carrión aseguró que, además de la labor educativa del programa, se logra una labor social importante puesto que el programa también les ayuda a integrase socialmente con los compañeros del instituto.

Tres horas, cuatro días a la semana

Por su parte, la representante de la Liga de la Educación en Zamora, Pilar de la Higuera, agradeció a las instituciones locales el esfuerzo por colaborar con esta organización sin ánimo de lucro que lleva ya 30 años prestando apoyo social y educativo, "ya que no es fácil emplear recursos que no tienen resultados inmediatos como son los que se dedican a la educación".

Cuatro profesores, cuatro días a la semana, tres horas diarias son las cifras que explican este programa de apoyo escolar que cuenta con 10 alumnos en Villaralbo y 14 en Alcañices, números suficientes, ya que según explicó Pilar de la Higuera por las características del apoyo personalizado es mejor siempre disponer de pequeños grupos, siendo 15 el máximo que suele establecer la propia Liga.

Los horarios son de 16 a 19 horas los martes, miércoles, jueves y viernes en Alcañices y lunes, martes, miércoles y jueves de 16,30 a 17,30 horas en Villaralbo.

En ambos casos la inscripción es gratuita y se puede solicitar información en el propio ayuntamiento o en ligazamora@ligaeducacion.org

