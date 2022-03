La airada respuesta de una famosa pizzería zamorana a un cliente descontento: "Pide a Telepizza"

Los zascas son ya un recurso habitual en las críticas a establecimientos de restauración y hosteleros en Internet. Las reseñas en Google o TripAdvisor son una gran ayuda para aquellos que están buscando un buen sitio para comer o dormir, pero también se han convertido en un espacio para el humor, o la mala baba. Y es que no todos los hosteleros se toman demasiado bien las críticas a través de Internet y hay quienes deciden contestar a los usuarios, con mayor o menor enfado o ironía.

Este ha sido el caso de la famosa pizzería La Artesanal, en la calle Pablo Morillo de Zamora capital. Un local muy conocido por sus pizzas caseras y cuyo maestro pizzero acumula varios premios internacionales. Un negocio que tiene excelentes críticas en TripAdvisor o Google, por "sus ingredientes frescos" o por la calidad de sus elaboraciones. Pero como nunca llueve a gusto de todos, un cliente de la conocida pizzería zamorana no quedó demasiado contento con su pedido, en el que encargó una pizza "a mitades" para llevar. Según su relato, la pizza "no venía cortada y no se distinguían las dos mitades", algo que no gustó nada al usuario, quien encima añadía "tengo a mi novia poniéndose las manos perdidas de grasa". Si bien no indicó que fuera porque había sido ella la encargada de solucionar el 'problema' del corte de la pizza o porque el producto había quedado demasiado graso.

El caso es que desde la gerencia de La Artesanal no dejaron pasar este comentario y aconsejaron al cliente que, en otra ocasión, pidiera "a Telepizza, que te la mandan cortada". Así, ni cortos ni perezosos, los responsables de la pizzería de la calle Pablo Morillo, enviaron a este cliente descontento directo a su competencia.

Reseña de La Artesanal en Google

