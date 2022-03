Semana Santa vs. Carnaval: las cofradías se rebelan contra la normativa de la Junta tras las últimas fiestas

Las Juntas de Semana Santa de Castilla y León han presentado un escrito a la Junta de Castilla y León para mostrar su "sorpresa" por las condiciones en las que se ha celebrado el Carnaval este 2022 en las ciudades y municipios de la Comunidad. Así lo ha relatado para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León la presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto, quien había estado presente en las reuniones mantenidas con la Consejería de Sanidad para elaborar un manual de actuación de cara a la Semana de Pasión 2022.

Los desfiles de carnaval han devuelto el halo de normalidad a los municipios castellanos y leoneses. El color, la música, los disfraces y las gentes han vuelto a las calles, y desde la Junta Pro Semana Santa de Zamora se alegran de ello. Pero no ven con buenos ojos el "posible agravio" que supone el borrador elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta sobre cómo celebrar las procesiones de Semana Santa, frente a cómo se han desarrollado las festividades y desfiles de carnaval. "Queremos que se nos trate igual que a todo el mundo", indica García Prieto. Las Juntas de Semana Santa no quieren "saltarse ninguna norma ni crear un riesgo sanitario", pero muestran su descontento "con las imágenes que nos han llegado de los Carnavales en Castilla y León".

Cabe recordar que el borrador de la normativa sobre la Semana Santa en Castilla y León era muy restrictivo con diversas cuestiones como la prohibición de la celebración de comidas o meriendas multitudinarias "por no poder respetarse ni el uso de mascarilla ni la distancia de 1,5 metros entre personas no convivientes"; o la recomendación de la modificación de los recorridos de las procesiones para evitar calles demasiado estrechas. Una propuesta que llevaría a cambiar buena parte del recorrido de procesiones muy conocidas de Zamora como la del Yacente, Las Siete Palabras, La Vera Cruz o El Santo entierro. Además, el borrador excluía a los cargadores de paso de utilizar mascarilla de forma obligatoria, siempre que todas las personas que portan un mismo paso se hayan sometido a cribado mediante PCR en las 72 horas anteriores o mediante test de antígenos en las 24 horas anteriores. Pero sí establecía el uso obligatorio de la mascarilla, en todos los actos y procesiones, para cualquier persona mayor de seis años, en este caso quirúrgica o superior cubriendo nariz y boca, desde el puente nasal hasta el mentón, tanto en interiores como en exteriores y tanto para participantes como para espectadores. Este requisito se establecía como exigible tanto para las personas que lleven la cara descubierta como cubierta, y el hecho de llevar vestimenta no podrá sustituir a las mascarillas.

Pero, en días pasados, los miembros de las Juntas de Semana Santa han podido comprobar como los desfiles de Carnaval ninguno de los participantes, por muy cerca que estuvieran, no portaban mascarilla obligatoria y la Junta no les ha exigido esa prueba de antígenos o PCR. Tampoco se ha llevado a la modificación de recorridos, si bien, el número de partiticipantes de los desfiles han sido menor que otros años.

A la espera de la Junta

Por el momento, las Juntas de Semana Santa de Castilla y Léon no han recibido respuesta por parte del gobierno autonómico y tampoco hay fecha para volverse a reunir con la Consejería de Sanidad para finalizar esa normativa, y que el conocido borrador pase a ser un texto definitivo. No obstante, Isabel García Prieto confía en "el exquisito trato" recibido anteriormente por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez y la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames; y que próximamente se pongan en contacto con las Juntas de Semana Santa.

Mientras, el próximo 21 de marzo, estas Juntas se reunirán vía telemática para organizarse y aunar esfuerzos en la organización conjunta de la Semana de Pasión en la Comunidad. Allí, analizarán la situación sanitaria y las posibles decisiones a tomar en base al avance de la pandemia. De hecho, Isabel García Prieto aún no se aventura a desvelar cuándo se podrán tener disponible el itinerario definitivo de las hermandades y cofradías "porque en una semana pueden tener que cambiarlo todo". Para la presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora debe primar "la prudencia" y no esperar que esta "sea una Semana Santa como la de 2019".

