Quiero ser Músico, asesoramiento y apoyo a los jóvenes zamoranos que quieran dedicarse a la música

Los jóvenes de nuestra ciudad que tengan inquietudes musicales y deseen explorar sus posibilidades de dedicarse profesionalmente a la música en sus distintas facetas van a tener una oportunidad importante de conocer esta actividades desde dentro, gracias a las Jornadas Quiero ser Músico que organiza del 4 al 19 de marzo el Consejo Local de la Juventud, con la colaboración de la Concejalía de Juventud, cuyo programa ha sido presentado hoy en el ayuntamiento por el concejal de Juventud, Sergio López, junto con el presidente de Consejo Local de la Juventud, Tomás Gestoso, y el músico y coordinador de las jornadas, Miguel Alvarez (Inadaptado).

Según manifestó Sergio López, dentro de las políticas de promoción del talento artístico joven que se llevan a cabo desde la Concejalía de la Juventud se enmarca el apoyo a esta iniciativa "que puede resultar muy interesante para los jóvenes de la ciudad y especialmente para aquellos que quieren dedicarse profesionalmente al ámbito musical y no encuentran o les falta la información adecuada de cómo comenzar a dar los primeros pasos para dedicarse a ello, y de esa manera colaborar, incentivar y fomentar la cultura en la ciudad".

Para Tomás Gestoso estas jornadas servirán para introducir a los jóvenes con inquietudes musicales en el ámbito y la actividad de la música aficionada, tratando de paliar la desventaja entre los jóvenes zamoranos y los de los grandes núcleos de población "donde tienen más oportunidades y en los que se concentra la actividad musical". El principal objetivo es el de transmitir los conocimientos adquiridos por los colaboradores durante toda su trayectoria artística "para acabar de una vez con la creencia de que en las ciudades pequeñas no se pueden hacer grandes proyectos". Las sesiones están destinadas a los jóvenes con inquietud musical en cualquiera de sus variantes, como la confección de una banda, composición de canciones, perfeccionamiento de sus facetas, sacar rendimiento a su labor, conocer como difundir sus creaciones, mejorar sus conocimientos, etc. No obstante, según manifestó el presidente de Consejo Local de la Juventud, "será un taller bastante informal, dinámico y no excesivamente teórico, orientado hacia los jóvenes que ya hayan comenzado a moverse en el mundo de la música".

En este sentido, en función del perfil de los interesados se dará el enfoque a las actividades y contenidos por parte de los colaboradores, todos ellos profesionales de las distintas facetas de la música, con el fin de dar una atención personalizada. Según el coordinador de las jornadas, para ello se analizará en qué punto está cada una de esas trayectorias incipientes para ver que aportaciones necesitan. Se realizarán sesiones presenciales los viernes en la sede del Consejo y el resto de la semana se mantendrán los contactos necesarios, con posibilidades de realizar grabaciones, visitas al estudio, etc. El propósito según Miguel Alvarez, es "conseguir una formación adecuada para un colectivo generacional que de relevo los que ya estamos en el mundo de la música desde hace tiempo".

Podrán participar todos aquellos jóvenes de entre 14 y 30 años con inquietudes musicales que lo deseen. La participación es gratuita y las inscripciones pueden efectuarse hasta el 3 de marzo por mail en "hilarama2@gmail.com" o telefónicamente al 722 530 880.

Sigue los temas que te interesan