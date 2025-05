Vintoro pierde casi toda su recaudación por Wegow: "Se han quedado con un dinero que no es suyo y no sabemos dónde está"

El Festival Vintoro, uno de los eventos musicales más emblemáticos de la provincia de Zamora, atraviesa una de las crisis más graves de su historia.

A escasas semanas de su celebración, del 20 a 22 de junio, el anuncio del preconcurso de acreedores de Wegow, la ticketera que gestionaba prácticamente la totalidad de la venta de entradas, ha dejado a la organización con una "burrada de dinero" retenido y, lo que es peor, con pocas o ninguna expectativa de recuperarlo.

A pesar del golpe, su promotor, Samuel Sobrino, ha decidido tirar adelante, sosteniendo que suspender el festival nunca fue una opción: "Sería el final del Vintoro y tampoco queríamos eso".

Aunque el promotor no quiere dar cifras exactas, sí reconoce que habían vendido el 90% de los abonos a través de esta plataforma, ahora en quiebra. "Cualquiera que haya estado en el festival o haya visto una fotografía se puede imaginar lo que es", explica.

Un desastre económico, ya que Vintoro comienza a vender sus abonos casi con un año de antelación, con ofertas especiales hasta completar el aforo.

El precio de un abono ronda entre los 44 a los 57 euros, dependiendo de la fecha de compra, y la organización cifra el público total en unos 10.000 asistentes, entre los dos días que se celebra el festival. Por lo que las pérdidas podrían rondar los cientos de miles de euros.

"Vamos a perder el festival"

La noticia llegó de forma abrupta y sin previo aviso para Samuel. "Nos llegó un mail unas media hora antes de que se publicara el comunicado en redes", recuerda Sobrino.

No había señales de alarma. Nadie lo esperaba. "Fue como de un momento a otro. De estar todo normal a enviarte eso. Y solo pude pensar: vamos a perder el festival", confiesa con una mezcla de incredulidad y rabia contenida.

La situación, calificada fue "un shock", ha puesto en jaque no solo al Vintoro, sino a buena parte del sector musical independiente en España, profundamente vinculado a Wegow.

Vintoro llevaba ocho años trabajando con Wegow. También lo hacía la sala de conciertos que Sobrino regenta en Valladolid. "Conocíamos a todos los trabajadores, a todo el mundo de siempre", explica.

Nadie en la organización tenía sospechas de que la empresa pudiera estar al borde del colapso financiero. Por eso, cuando llegó la notificación del preconcurso, el desconcierto fue absoluto.

Recientemente, Samuel ha mantenido una reunión con la empresa, pero las respuestas son escasas y poco clarificadoras. "Son todo buenas palabras, pero no hay hechos", lamenta Sobrino, quien ya da por perdido el dinero.

"Pagaremos los cachés íntegros y a los trabajadores"

La organización ha tomado la decisión de cubrir con recursos propios todo lo contratado para el festival.

"Vamos a pagar los cachés íntegros, los trabajadores van a cobrar igual que siempre y la deuda la asumimos nosotros", asegura Sobrino.

Además, han decidido rechazar cualquier forma de colecta o ayuda económica externa. "No queremos que esto lo pague nadie que no es su culpa. Es nuestra responsabilidad. Si tenemos un problema, es nuestro", remarca.

La infraestructura del festival (seguros, escenarios, parte de los cachés) ya estaba abonada antes del anuncio de Wegow.

Así que cancelar no solo supondría devolver entradas no cobradas, sino comprometer el futuro del festival. "Echarlo para atrás tampoco sería una opción", recalca Samuel.

Ya que como explica el promotor "son miles de personas que han pagado por venir, y que lo llevan haciendo muchos años". Y es precisamente la fidelidad lo que ha motivado que el festival eche la persiana por lo sucedido, aunque sea "tirando de nuestro bolsillo".

Actualmente, las entradas se están vendiendo en otra plataforma y, aunque la respuesta está siendo positiva, solo representan un 10% del total. La pérdida es inmensa. Aun así, la esperanza está puesta en mantener la calidad del evento y sacar adelante esta edición con la dignidad intacta.

Pasos legales

En estos momentos, Vintoro está valorando posibles acciones legales, aunque Samuel asegura que "estamos todos un poco impotentes", afirma Sobrino.

"Llevo trabajando tanto tiempo para que se queden con el dinero y encima no saber dónde está. Un dinero que no es suyo, ni nuestro hasta que se celebra el festival", explica. Y añade que Wegow "solo debería quedarse con los gastos de gestión, pero yo no sé qué han hecho con el dinero de la gente".

Samuel reconoce que el proceso legal está en una fase muy incipiente. Como dicta la ley, el preconcurso abre un plazo de tres meses para que Wegow negocie con sus acreedores antes de que, eventualmente, se declare el concurso definitivo.

"Yo lo veo muy complicado cobrar, ni ahora ni nunca", asegura Sobrino con resignación sobre la posibilidad de recuperar el dinero retenido por la ticketera.

Apoyo institucional y solidaridad musical

Ante este golpe, el festival ha encontrado respaldo en sus principales aliados institucionales. "Lo primero que hicimos fue hablar con el Ayuntamiento y con la D.O. Vino de Toro", relata Sobrino, con los que están trabajando en fórmulas como adelantar patrocinio o ajustar los plazos de pago a proveedores y artistas.

Además, por parte de los grupos asistentes, la respuesta ha sido solidaria desde el primer momento. Algunos, incluso, han llamado directamente para ofrecerles apoyo. "Nos han dicho que no hay prisa por cobrar. Que lo hagamos poco a poco", explica.