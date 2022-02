Un error administrativo podría dejar sin ayudas a los ganaderos de razas autóctonas de Zamora, según UCCL

La Unión de Zamora ha tenido conocimiento por parte de los ganaderos de la provincia de Zamora que no podrán percibir la ayuda que la Diputación de Zamora convoca todos los años para las razas autóctonas.

Por la información recibida, aseguran que "se debe a un error administrativo", el cual esta organización exige que sea solucionado por la Diputación de Zamora "y que no se retrase la solución al año que viene". UCCL Zamora afirma que el sector ganadero de nuestra provincia "viene atravesando una profunda crisis provocada por la desmesurada subida de los inputs necesarios para llevar a cabo su actividad, así como por la no puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria, que en la practica no esta solucionando la crisis de precios que los ganaderos padecen".

Por lo que para UCCL Zamora, retrasar o posponer los pagos un año, "no es una opción". La Unión de Zamora recalca la gran labor que los ganaderos de razas autóctonasllevan a cabo, ya que mantienen y promueven el mantenimiento de razas ganaderas propias de nuestra provincia.

UCCL Zamora solicita a la Diputación de Zamora la convocatoria de una mesa ganadera para pedir explicaciones de lo ocurrido y buscar "una solución inmediata" para los afectados. Esta organización no entiende que "por un error derivado de la administración sean los ganaderos/as los únicos perjudicados".

