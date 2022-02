Así se perfila la normativa para la celebración de la Semana Santa en Zamora: restricciones y controles

La Consejería de Sanidad se reunía ayer mismo con las Juntas Pro Semana Santa de Valladolid, Medina del Campo y Zamora, en representación de las cofradías y hermandades de Castilla y León. En más de dos horas de encuentro, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez y los representantes de las Juntas Pro Semana Santa han perfilado el primer manual de actuación de cara a la Semana Santa 2022.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto, ha querido remarcar que el mensaje general es que esta Semana de Pasión "no será como la de 2019". Tras la reunión con Sanidad, García Prieto traslada que durante esta festividad "debe primar la prudencia y alegrarse por poder celebrar la Semana Santa de Zamora, pero sin olvidar en ningún momento que el virus no ha pasado y que llevamos muchas vidas perdidas". La presidenta de la Junta Pro Semana Santa no quiere hablar de normalidad, "porque normal no va a ser, vamos a poder procesionar, pero con restricciones y todas las medidas de prevención que sean necesarias".

De hecho, durante este encuentro con la Consejería de Sanidad, ya se han perfilado las primeras cuestiones de un protocolo de actuación específico del cual la Junta de Castilla y León está elaborando una normativa, junto a las cofradías de la Comunidad. "Se hablaron muchos puntos y se nos han consultado varias cuestiones sobre el desarrollo de las procesiones", añadía Isabel García Prieto. La presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora ha desvelado que, tras este primer encuentro, el consejero de Sanidad volverá a citarlos en próximas fechas, ya con un borrador en firme, "por si hay alguna matización". Un texto que se prevé que se realice en armonía con las cofradías y la Junta de Castilla y León.

Normativa

Aún con otras cuestiones por cerrar, la Consejería de Sanidad ya ha establecido a las Juntas Pro Semana Santa varios puntos de la normativa para el desarrollo de las procesiones:

- Las procesiones tendrán que discurrir por las calles más anchas de los municipios. La Junta se coordinará con los ayuntamientos para establecer un protocolo de acceso controlado a dichas vías.

- Las calles más estrechas se cerrarán para evitar la aglomeración de personas.

- Las cofradías y hermandades tendrán que facilitar un listado del número de hermanos que cargan cada paso; así como del número de músicos de viento que acompañan a cada procesión (ya que no llevarán mascarilla).

- El resto de hermanos que acompañen a los pasos deberán utilizar obligatoriamente mascarilla durante todo el evento.

- La Junta estudia todavía la obligatoriedad de realizar test de antígenos a los cargadores antes del recorrido.

