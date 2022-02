Folgado requiere a la oposición del PP para que "deje de difamar, crispar y enfrentar a los vecinos"

El alcalde de Fuentesaúco ha anunciado que dará contestación antes del próximo pleno ordinario a las preguntas formuladas por el Partido Popular, “como es preceptivo”.

Folgado ha instado a los ediles del PP a que "no inventen afirmando que no se ha contestado a preguntas que no formularon en el Pleno, precisamente por su falta de preparación de los asuntos de la sesión plenaria y, ahora, a los medios de comunicación diciendo que no se contestan las preguntas".

Recuerda el regidor de Fuentesaúco a la oposición del PP "que el Ayuntamiento, como todas las instituciones públicas, son una cosa seria y no el patio de un colegio". Eduardo Folgado también ha vuelto a requerir a los ediles de la oposición del PP en el Ayuntamiento de Fuentesaúco "para que faciliten un correo permita contestar por vía telemática todas las preguntas".

Lamenta el alcalde que los concejales del PP "vuelvan a recurrir a la descalificación y a la mentira para no asumir su falta de trabajo en las tareas de oposición que pretenden suplir con notas de prensa difamatorias que solo consiguen crear confusión, crispación y enfrentamiento entre los vecinos del pueblo". "Los concejales del PP en Fuentesaúco no trabajan, no aportan, no construyen. Solo pretenden boicotear la gestión del equipo de Gobierno y crear crispación vecinal", concluye Folgado.

