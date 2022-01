El Vino Toro Caja Rural estará presente en el Campeonato de España de campo a través

El fondista salmantino del Vino Toro Caja Rural, Javier Montero Castillejo, formará parte de la selección de Castilla y León Sub 20, después de ser seleccionado por la Federación de Atletismo de la región, para disputar el Campeonato de España de Campo a Través, Individual y Federaciones, que se celebrará en Jaén.

Javier Montero acude en un buen momento de forma e intentará estar entre los mejores para dar los máximos puntos a Castilla y León. Otros dos atletas del Vino Toro Caja Rural estaban también seleccionados como reservas, aunque finalmente no fueron llamados por la Federación, se trata del también atleta sub 20, David López Pardo y de la atleta Sub 23, Carla García Heras.

Castilla y León cuenta con unos equipos potentes, sobre todo en la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, con serias aspiraciones al pódium, tal y como señalan desde el

