Luciano Huerga recuerda a Mañueco que el compromiso de la Junta con Puerta del Noroeste es de "10 millones y no 3,3"

Hoy, el aún presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco anunciaba una serie de medidas económicas de su programa electoral entre las cuales ha hecho mención al futuro Polígono Puerta del Noroeste manifestado su compromiso en la aportación al proyecto de la cantidad de 3,3 millones de euros. En relación con esas declaraciones, el Ayuntamiento de Benavente le recuerda que en su visita a la ciudad, en calidad de candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, durante el trascurso de un acto electoral celebrado en mayo de 2019, comprometió públicamente la cantidad de 10 millones de euros para el Puerta del Noroeste “y no 3,3 millones como ha anunciado en el día de hoy”.

Asimismo, el Consistorio benaventano remarca que el compromiso de financiación con 3,3 millones fue realizado por el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera “y no por el Fernández Mañueco”, mediante la aprobación del Plan de Reindustrialización el 15 de abril de 2019. Desde entonces, afean desde el Ayuntamiento de Benavente, “Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León lleva incumpliendo su palabra y el compromiso adquirido, a pesar de que desde la institución municipal hemos pedido en múltiples ocasiones que cumpliese su promesa electoral y modificase las cantidades comprometidas pasando de los 3,3 millones iniciales a los 10 millones anunciados y prometidos para Benavente cuando pidió el voto a los benaventanos”.

Ante estas declaraciones, el alcalde en nombre del Gobierno Municipal, así como de los vecinos de Benavente “instamos a Mañueco a que cumpla su palabra, a que cumpla su promesa realizada en Benavente hace casi 3 años, a que no quiera ocultar sus promesas pasadas cual brindis al sol con supuestas nuevas propuestas que ni son nuevas ni son reales. El bienestar y el futuro de Benavente y comarca está en juego, por ello, también le pedimos al Sr. Mañueco que rectifique, cumpla su promesa y comprometa la cantidad de 10 millones de euros o bien diga públicamente que su promesa electoral de 2019 fue un error o una mentira”. Desde el Gobierno Municipal queremos decirle al Sr. Mañueco que “las promesas y los compromisos políticos de primer orden, como son las aportaciones económicas para la Reindustrialización de Benavente a través de la construcción del Puerta del Noroeste, se han de cumplir si se quiere ser una persona digna de confianza. Pocas cosas dañan tanto al prestigio de alguien como incumplir una promesa, fallar a la palabra dada es tomar la ruta equivocada, y en caso de no rectificar inmediatamente, los pretextos sobrarán y las excusas no serán suficientes para los benaventanos”.

