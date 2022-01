Sara García disfruta de la penúltima etapa del Dakar y asciende cinco puestos en la general

Penúltima etapa de este Rally Dakar en la que los pilotos del equipo Pont Grup Yamaha han conseguido seguir escalando posiciones de cara a la general. Sara García asciende cinco posiciones y Javier Vega once. Han demostrado que una vez resueltos los problemas con los que empezaron la primera semana, se desenvuelven a la perfección en este Rally, remontando posiciones en la clasificación general día tras día.

A la espera de la última etapa Sara García valoraba la jornada de hoy de manera rotunda: "¡Hoy hemos jugado al Dakar de verdad! Era una etapa que por kilómetros no parecía mucho pero ya nos avisaron de que iba a ser dura, ha habido dunas blandísimas y pequeñas muy seguidas que no te dejaban respirar, dunas muy altas...La gorda se ha portado super bien"

Javi Vega coincidía con Sara en que ha sido una etapa cien por cien puro Dakar en la que han podido llevar sus motos al máximo y sus cuerpos al límite. “Esto sí que es Dakar, esto sí que mola. Ha habido dunas de todo tipo súper blandas donde la moto y nuestros cuerpos los hemos llevado al límite. Hemos tenido que desenterrar varias veces la moto también, pero muy bien. A veinte kilómetros del refueling me he encontrado con un compañero con una avería, y me he quedado a remolcarlo, espero que puedan arreglarla hoy".

