Milagros Marcos acusa al ministro Garzón de “inquina hacia el medio rural y el sector primario”

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, Milagros Marcos Ortega, ha mantenido hoy un encuentro con agricultores, ganaderos, veterinarios y representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la provincia de Zamora. A todos ellos transmitió el apoyo del Partido Popular “sin fisuras y decidido desde el minuto cero” al sector agrícola y ganadero, al tiempo que acusó al Partido Socialista en el Gobierno de España de inacción durante los tres últimos años, “recortando ayudas, poniendo palos en las ruedas, generando problemas donde no los había y demonizando un sector a fuerza de falsedades y mentiras”.



En este sentido, recordó que actualmente hay 9.300 agricultores y ganaderos en esta provincia que generan 650 millones de euros al año, el 60 por ciento, la ganadería. “Es un sector estratégico en toda España, en Castilla y León y en Zamora. Lo que no se puede es ir en contra sistemáticamente del sector que más actividad económica genera en el medio rural y más población asienta”, subrayó al respecto.

Pérdida de competitividad del sector primario



La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso también reprobó al Gobierno presidido por Pedro Sánchez por la “pérdida de competitividad del principal sector económico del medio rural a fuerza de recortes en ayudas y subidas de impuestos y cargas como la factura de la luz”, recordando lo “5.000 millones de euros menos en la PAC, cambios de criterio que dejaron en marzo de 2021 sin ayudas a la ganadería intensiva, impuestos al azúcar y subidas del gasóleo fertilizantes y fitosanitarios”.



Asimismo, acusó al ministro de Consumo de mostrar “inquina” hacia el mundo rural y el sector primario, “primero, una campaña contra el azúcar, comparándola con el tabaco; se inventa dietas baratas con productos de otros países que no hay que comer carne, como decía Sánchez en su agenda para 2050, aunque luego rectificaron; las barbaridades de estos días y, el colmo de los colmos, que haya un ministro que hable mal del propio Gobierno” quien tiene la obligación de garantizar la calidad de los productos a través de Agencia Española de Seguridad Alimentaría depende del propio Alberto Garzón y el control de las explotaciones ganaderas del ministro de Agricultura".

Mociones del PP para cesar a Garzón



El Partido Popular presentará mociones en parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos para “exigir a Sánchez que cese al señor Garzón” y que el resto de grupos políticos “tengan la oportunidad de decidir si están o no con los ganaderos”.



“Sánchez tiene que decidir si está en contra del medio rural y los ganaderos. A un ministro no se le desautoriza, sino que se le cesa cuando hace una barbaridad, y no es la primera”.



Por otro lado, Milagros Marcos afirmó que la polémica relacionada con el tamaño de las explotaciones ganaderas es “absolutamente ficticia y más ideológica que real” y advirtió de que “la ideología de salón y el mal entendido ecologismo está perjudicando mucho”.



“La definición del tamaño de una explotación la determinan las circunstancias que marca la normativa. Los técnicos establecen, conforme a la normativa vigente en Europa y en España, si la explotación ganadera cumple los requisitos. El tamaño de la explotación no determina la calidad del producto”, recalcó.



Finalmente, hizo hincapié en que la carne española “ni es de mala calidad ni de animales maltratados, cumple las mismas normas europeas que cumplen los demás países y la normativa española es más estricta y depende del Gobierno de la nación”.

