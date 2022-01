Intimidación en tres grabaciones: los promotores de la biorrefinería de Barcial denuncian a la Junta por sabotaje

Al final ha ocurrido. Los promotores del proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora) han presentado una denuncia por extorsiones e intentos de sabotaje por parte de la Junta de Castilla y León para boicotear el proyecto de energía verde en la provincia zamorana. Así lo ha confirmado la cabeza visible del proyecto, Vicente Merino a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, a la espera de que sea la Justicia quien decida si el gobierno autonómico ha podido cometer tales delitos contra este proyecto de biorrefinería, del que se esperaba que generara más de mil empleos en la despoblada Zamora.

Según Vicente Merino, entre las pruebas aportadas por EA Green Energy, se incluyen tres grabaciones "que son válidas al derecho", y que podrían demostrar los intentos por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León de "amedrentar e intimidar" a inversores interesados en el proyecto de energía verde de Zamora. Si bien el CEO de la empresa promotora no ha querido desvelar los detalles de estos audios, sí ha asegurado que "hasta que no los escuchas no te los crees". Unas grabaciones que se suman a presuntos "ataques personales" a miembros de la propia promotora zamorana por parte de la Junta en un intento de boicotear el proyecto de biorrefinería. En concreto, Vicente Merino asegura que la Junta habría presionado a la promotora usando la participación profesional de dos de sus miembros en la acusación particular que ejercen en la conocida como la Trama Eólica, y de que varios partidos y organizaciones ya han encontrado similitudes con este caso de la biorrefinería en Barcial del Barco.

"Se trata de un asunto muy serio y muy grave", remarca el portavoz de la promotora. Vicente Merino se muestra "apenado" por la situación que a su empresa le está tocando vivir y lamenta que toda la inversión realizada (cuatro patentes, adelantamiento de los materiales de trabajo, planificaciones...) se haya visto paralizada por una presunta trama de corrupción "digna de mafiosos". El ingeniero recuerda el gran desembolso económico que esto había supuesto para su empresa y cómo habían logrado que varios inversores "con capacidad económica" confiaran en el proyecto. Pero que, tras las supuestas intimidaciones de miembros de la Junta de Castilla y León "se han echado atrás" pese a su interés.

Una obra empezada y ahora en el aire

Así, el pasado 17 noviembre de 2020 comenzaban las obras de este proyecto de energía verde, para el cual hasta la Diputación de Zamora había adquirido los terrenos donde se ubicarían para cederlos a la empresa promotora, en una iniciativa para generar empleo y fijar población en la provincia. Además, cabe recordar que, el pasado 2019, la propia Junta de Castilla y León se comprometía a declarar el proyecto industrial como prioritario.

Un proyecto en popa para el cual, la empresa había solicitado ya fondos europeos para su desarrollo, pero que tuvo que paralizarse una semana más tarde al producirse estos supuestos delitos de sabotaje, boicot e intentos de extorsión por parte de la Junta de Castilla y León. Ahora, con la maquinaria judicial en marcha, Vicente Merino no puede asegurar que el proyecto pueda volver a retomarse, "si bien me gustaría que pudieran reanudarse las obras en paralelo a la denuncia".

Finalmente, la Plataforma Biorrefinería en Barcial del Barco ha querido "felicitar" a los promotores por la denuncia, y ha anunciado que no descarta sumarse, "en el momento oportuno", como acusación popular contra la Junta de Castilla y León en este caso. Mientras, la Plataforma anima a los zamoranos a sumarse a la concentración que se celebrará el próximo 29 de enero, a las 16.30 horas, en los terrenos donde ya se había iniciado la obra del proyecto.

Sigue los temas que te interesan