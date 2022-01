La zamorana Sara García continúa con su escalada de puestos en el Rally Dakar

La piloto zamorana Sara García sigue escalando puestos en la general del Rally Dakar después de acabar la etapa de hoy en el puesto 91º con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 43 segundos. Su compañero Javier Vega poco a poco recupera el tiempo perdido en la etapa de ayer debido a problemas mecánicos, el piloto madrileño ha conseguido finalizar en el puesto 85º en 3 horas, 35 minutos y 2 segundos.

La zamorana al acabar la etapa hizo su valoración como viene siendo habitual: "Etapa súper rápida y cortita, nos recortaron como 130 kms aproximadamente, ya que ayer no pudimos hacer la maratón. He salido bastante fuerte porque me encantaban las pistas que había, muy rápidas, me he venido arriba y al mirar el roadbook tropecé con una hierba de camello a unos 100 kms/h. Me he pegado una buena torta pero por suerte no me ha pasado nada", ha analizado.

Además, "cuando hemos parado en el refuelling me han aconsejado que estuviese tranquila, que aún queda mucho Dakar y toda la razón. Así que lo que quedaba no he abierto gas todo lo que quería porque es mejor conservar un poco que quedan muchos días de carrera".

Sigue los temas que te interesan